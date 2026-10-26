Joel Raffo dio la cara antes del clásico definitivo: Sporting Cristal vs. Alianza Lima por Liga 1

El mandamás del Club Sporting Cristal, después de varias semanas se mostró ante el público. Hasta se animó a dejar unas palabras, Joel Raffo.

El presidente del Club Sporting Cristal, Joel Raffo, volvió a romper el silencio tras varias semanas alejado de los focos públicos. Su reaparición ocurrió en la emblemática iglesia de Las Nazarenas, en el marco de la tradicional misa en honor al Señor de los Milagros.

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La presencia del directivo rimense no pasó desapercibida, especialmente por el clima de tensa relación que mantiene con la hinchada celeste. En los últimos meses, el distanciamiento entre la directiva y los aficionados se profundizó debido a desacuerdos en la gestión deportiva y la falta de comunicación directa, motivo por el cual el dirigente optó por mantener un perfil bajo durante este tiempo.

Joel Raffo apareció como máximo directivo de Sporting Cristal. (Foto: X).

Las declaraciones de Joel Raffo antes del clásico

A pesar del entorno crítico, el periodista Raúl Chávez logró captar breves palabras del titular bajopontino sobre el momento clave que atraviesa la institución.

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“Tenemos mucha expectativa, tenemos una final en tres días y confiamos en la capacidad del equipo. Le pedimos al hincha que ponga a la institución por encima de todo”, declaró Joel Raffo.

El dirigente remarcó su total confianza en el plantel de Sporting Cristal, dirigido por Roberto Mosquera para encarar la recta decisiva del campeonato.

El golpe del último partido en Sporting Cristal

El cuadro celeste llega a este trascendental encuentro con la necesidad urgente de pasar página tras un duro tropiezo. En su más reciente compromiso por la Fecha 13, Sporting Cristal cayó derrotado 3-1 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Los goles del conjunto cusqueño fueron obra de Facundo Callejo por duplicado (9′ y 42′) y Aldair Fuentes (74′), mientras que Martín Távara descontó sobre el final (87′) para la escuadra bajopontina.

"Tenemos mucha expectativa, tenemos una final en tres días (con Alianza Lima) y confiamos en la capacidad del equipo. Le pedimos al hincha que ponga a la institución por encima de todo".



Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/rsB6ZFY9Ot — Raúl Chávez (@raulchavezpa) October 26, 2026

¿Cuántos puntos tiene Sporting Cristal?

Tras disputarse la jornada 13, Sporting Cristal se ubica en el 4.º lugar de la tabla del Torneo Clausura con 25 puntos (a tres unidades del líder Sport Huancayo que suma 28 y a dos de Universitario con 27).

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Con 12 puntos aún en disputa, el panorama exige un margen de error cero para la escuadra celeste. Para mantener vivas sus opciones al título, Cristal está obligado a ganar sus cuatro encuentros restantes —empezando por el choque directo frente a Alianza Lima— y esperar que los equipos de la parte alta tropiecen en el camino.

Cuáles son los partidos pendientes de Sporting Cristal

Sporting Cristal afronta un calendario apretado en la recta final del Torneo Clausura. Los cuatro partidos restantes definirán su suerte en la temporada:

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (jueves 29 de octubre, 15:30 horas – Estadio Alberto Gallardo)

Fecha 15: Sporting Cristal vs. FC Cajamarca (lunes 2 de noviembre)

Fecha 16: ADT vs. Sporting Cristal (sábado 7 de noviembre)

Fecha 17: Sporting Cristal vs. Cienciano (Jornada de cierre del torneo)

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El choque de este jueves ante Alianza Lima se perfila como una auténtica final adelantada que marcará el destino de ambos clubes en la tabla de posiciones.

DATOS CLAVE