Sporting Cristal volvió a tener una temporada más sin títulos nacionales y desde al año 2020 no saben lo que es campeonar. Ahora los hinchas explotaron y se la juraron a la directiva liderada por Innova Sports.

Sporting Cristal hizo su trabajo al vencer por 4-1 a Cienciano, pero en el Estadio IPD Huancayo no le dieron una mano y se despidieron de la posibilidad de luchar por el título nacional. A pesar de que mejoraron en el segundo semestre de la temporada 2026, los hinchas no aguantaron pulgas y cuestionaron en demasía a quienes manejan la institución. Hablamos de Joel Raffo y Carlos Gonzáles.

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🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL RESUMEN DE LA GOLEADA DE CRISTAL A CIENCIANO



Sporting Cristal goleó 4-1 a Cienciano en el Gallardo, pero no le alcanzó para lograr el Torneo Clausura. #SportingCristal 4-1 #Cienciano



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El liderazgo de Innova Sports tiene a Sporting Cristal con la nefasta estadística de seis años campeonar, lo cual viene siendo uno de los puntos más criticados de la gestión deportiva. Es más, los aficionados celestes no quieren más errores y piden la salida de las cabezas para darle otro aire a la institución, a pesar de que durante el último tiempo ha quedado claro que no se contempla una venta.

“Este 2026 regalaron medio año gracias a su nefasta gestión. 6 años sin campeonar, ahora sin Libertadores, cada año que pasa nos hundimos más” y “6 años sin campeonar, 6 años de fracasado nacionales e internacionales, 6 años que mataron décadas de una identidad ganadora, 6 años que mancharon el escudo y los valores del club. Innova Sports es y será lo peor que pasó a Sporting Cristal en toda su historia”; explotaron los hinchas rimenses en redes sociales.

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Fuente: ‘X’.

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Las inminentes novedades en Sporting Cristal de cara a la temporada 2027

Al margen del aspecto futbolístico y de lo que representa un nuevo año sin campeonar dentro de la historia de Sporting Cristal, el día de hoy se pudieron conocer algunas novedades muy importantes de cara a la temporada 2027. Por ejemplo, Martín Távara reveló ante las cámaras de L1 MAX que no continuará en el club y que muy pronto se conocerían mayores detalles de su destino.

Por otro lado, Luis Iberico tendría todo listo para renovar con Sporting Cristal, de acuerdo a una reciente información de Denilson Barrenechea. Finalmente, y no por ello menos importante, Hernán Barcos confirmó que tiene todas las ganas de seguir jugando y que se sentará con la directiva para alargar su estadía en el Rímac. Por ahora, son las noticias más relevantes en la interna rimense.

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“MI CONTRATO TERMINA EN DICIEMBRE PERO NOS JUNTAREMOS A HABLAR A VER QUÉ QUIERE CRISTAL”



Declaraciones de Hernán Barcos tras la victoria de Sporting Cristal por 4-1 ante Cienciano. pic.twitter.com/xdcWhc7Xk5 — Toque Final (@toquefinalpe) November 23, 2026

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