Revelan que Innova Sports rechazó una oferta formal para vender Sporting Cristal: “Increíble”

No es ninguna novedad apreciar cómo Sporting Cristal se viene devaluando temporada tras temporada. El pasado indica que poco a poco van perdiendo prestigio nacional y el presente es una confirmación de las malas decisiones que están tomando en la interna de la institución. Pese a todo ello, los dueños siguen firmes en su postura y ahora se pudo conocer de una negativa de negociación.
Fuente: Composición Bolavip.
Resulta que Innova Sports, con Joel Raffo a la cabeza y siendo presidente de Sporting Cristal, optaron por rechazar una reciente oferta formal para la venta de institución. Fue Felipe Cantuarias, exmandamás del club rimense, quien contó detalles muy interesantes de quiénes tomaron la decisión de acercarse a los altos mandos, además de cuestionar drásticamente la gestión realizadas en estos años.
“Hace muy pocas semanas, dos dirigentes históricos de Sporting Cristal volvieron a poner una oferta a Innova para comprar el club y fue rechazada oficialmente. Ya hace dos o tres meses. Increíble. Si Innova no quiere vender, tiene que entender que no está en la capacidad para gestionar al club y necesitan recurrir a dirigentes históricos”; reveló Felipe Cantuarias en ‘Full Deporte‘.
En base a este revelación que remece el ámbito nacional por la importancia, Felipe Cantuarias apuesta por una medida de apoyo ante el irregular momento de Sporting Cristal durante los últimos años. “Todos los dirigentes históricos tenemos una obligación con el club, con los hinchas, no con la gente de Innova. Si piden ayuda, estamos para poner el hombro en un momento tan difícil“.
¡Arde Sporting Cristal! 💣 Felipe Cantuarias revela que Innova rechazó una oferta de compra del club hace unos meses. Además, acusa a Joel Raffo de tener "una arrogancia muy grande" y asegura que la actual gestión es "incapaz". ¿Qué opinan los hinchas celestes? #SportingCristal pic.twitter.com/yXgCLYXxfY— Gabriel Riesco (@ElGamax_) September 1, 2026
Así le está yendo a Sporting Cristal desde la llegada de Innova Sports
En base al interés para comprar Sporting Cristal y la negativa de los actuales dueños, no podemos perder de vista las durísimas críticas que recibe Innova Sports desde que llegó a la institución rimense en septiembre del año 2019. Lo más relevante de la situación tiene que ver con que los celestes no campeonan desde la temporada 2020 cuando Roberto Mosquera era el director técnico.
Serán 6 años que Sporting Cristal no logra un título. Si bien han podido competir en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, no han sido capaces de mantener una regularidad frente a decisiones y malas planificaciones de la directiva. La falta de fichajes, mal armado de planteles, cambios constantes de entrenadores y conflictos de intereses son aspectos que hasta el día de hoy tienen consternada y muy sacada de quicio a una hinchada que no soporta más a Innova Sports.
Fuente: Sporting Cristal.
DATOS CLAVES
- Innova Sports rechazó una oferta formal para vender Sporting Cristal, según Felipe Cantuarias.
- Felipe Cantuarias reveló que dos dirigentes históricos intentaron comprar Sporting Cristal a Innova.
- Sporting Cristal no gana un título nacional desde la temporada 2020 con Roberto Mosquera.