El motivo por el que Innova Sports no pretende vender Sporting Cristal: “Negocio muy rentable”

Frente a la crisis institucional que vive Sporting Cristal durante el último tiempo, muchos se preguntan por qué Innova no da un paso al costado. En la siguiente nota conoce la verdadera razón para entender mejor la situación.

Sporting Cristal sigue inmerso en una lucha entre la directiva y la hinchada. Desde que Innova Sports llegó a la institución se han dado diversos actos de reclamo y que algunos han llegado incluso hasta la violencia física. Claramente, la relación está rota y la exigencia del pueblo celeste es la venta del club para salir del hoyo en el que sienten que están. Dicho esto, hay una decisión tomada.

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Fuente: Sporting Cristal.

No es de ahora, sino que desde hace un buen tiempo se ha sabido que en la interna de Innova Sports no existe ninguna intención de vender Sporting Cristal, a pesar del pedido incesante de los aficionados. Tanto Joel Raffo como Carlos Gonzáles han manifestado en varias ocasiones que ni siquiera analizan la opción y recientemente se pudo destapar que existe una razón detrás de dicha postura.

“La de Jaime Noriega no fue la única propuesta para comprar Sporting Cristal. No fue la primera vez que hubo un sondeo y no necesariamente nacional, sino de otro lado. El club le está generando mucho rédito económico a la gente que es dueña, por ello no lo van a vender. Lo digo con toda sinceridad y no solo hablamos de la taquilla, hablamos de otras formas de generar ingresos“; contaron los periodistas Jean Martin Dueñas y Rodrigo Morales en ‘Enredadosc‘.

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Según @Enredadosc_yt, la propuesta de Jaime Noriega no fue la única: Innova habría rechazado otras ofertas para comprar Sporting Cristal.



​La razón principal: el club sigue siendo un negocio muy rentable para sus dueños, con ingresos que van mucho más allá de la taquilla. 👇 pic.twitter.com/7v0Mre3vJZ — Gallardista (@gallardistasc10) September 8, 2026

El factor futbolístico que complica la relación entre dueños e hinchas de Sporting Cristal

Teniendo en cuenta que Innova Sports no pretende ni siquiera evaluar la posibilidad de vender Sporting Cristal, la mala relación con el hincha rimense viene desde hace varias temporadas. Además de la falta de comunicación y claridad en las decisiones dirigenciales y de conflictos de intereses que siempre fueron temas de discusión, el factor futbolístico no se queda atrás.

Sporting Cristal no campeona desde el año 2020 y cada torneo disputado es un retroceso a diferencia del anterior. Ahora mismo el equipo se encuentra lejos de los puestos de clasificación para torneos internacionales y es el peor visitante de toda la Liga 1 2026. Es decir, el pueblo celeste entiende que atraviesan un momento complicado y que las decisiones de los dueños tiene una enorme injerencia en que no salgan bien, peor aún cuando casi no se ha dado autocrítica.

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Fuente: Sporting Cristal.

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