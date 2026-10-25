Pese a caer ante Cusco FC, la buena noticia que recibió Sporting Cristal con miras a Alianza Lima

Sporting Cristal perdió 3-1 ante Cusco FC en condición de visita y ahora deberá enfocarse en el clásico contra Alianza Lima. En base a ello es que tienen una tremenda novedad que podría darles un nuevo aire.

Sporting Cristal no pudo en su más reciente visita al Estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado fue adverso y cayeron 3-1 ante un Cusco FC que evidenció a más no poder las falencias defensivas de los rimenses. A pesar de este mal resultado y de que perdieron la punta momentánea del campeonato, hay una buena noticia para destacar con miras al duelo frente a Alianza Lima.

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¿De qué se trata? En principio, Sporting Cristal ya trabaja pensando en el clásico ante Alianza Lima, el cual por cierto se disputará en el Estadio Alberto Gallardo luego de muchos años y solo con hinchada local. Es por ello es que tienen una verdadera oportunidad de oro para encaminarse en el Torneo Clausura 2026, más aún cuando los tres jugadores en capilla quedaron totalmente habilitados.

Así es. Tanto Yoshimar Yotún, Santiago González y Cristiano Da Silva fueron titulares contra Cusco FC y no recibieron ninguna tarjeta amarilla. En el caso del volante, fue cambiado en el entretiempo y se evitó cualquier infracción de por medio. El atacante y el defensor salieron en la etapa final para darle otro aire al equipo, lo cual constató que Roberto Mosquera pensó en lo que se les venía.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

El análisis en la interna de Sporting Cristal sobre la dura derrota en Cusco

El triunfo era imperativo para Sporting Cristal, pero no fueron capaces de conseguirlo por distintos factores. Si bien Cusco FC jugó muy bien, los celestes demostraron diversos errores que finalmente costaron el resultado. A raíz del trámite y del dolor de una dura derrota jugando en la ciudad imperial, distintos protagonistas dieron la cara y explicaron las sensaciones en la interna.

“Sabíamos que todo está muy equiparado y muy cerca. Hay muchos equipos peleando arriba y nosotros nunca dimos por sentado que esto ya estaba cerrado. Quedan cuatro partidos y ahora nos toca de local hacer un gran partido contra Alianza. Hay que prepararlo bien. Después quedarán más finales, pero el jueves tenemos una final y hay que ganarla sí o sí”; reveló Michael Hoyos.

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Roberto Mosquera también habló en conferencia de prensa y manifestó: “Es cierto que nos hicieron tres goles de cabeza. Para nosotros era un partido controlado, bien por el rival. Los cambios, no digo nada porque el campeonato aún no termina. Los goles nos agarraron fríos porque nosotros estábamos controlando la pelota. Yo asumo la responsabilidad como entrenador. Cuando se pierde se busca culpables y aquí el responsable soy yo“.

“Los goles vinieron cuando nosotros teníamos el control del partido. Yo no digo porque saqué o puse a un jugador. A nuestra defensa le han hecho pocos goles, sería desagradecido decir que hoy fueron un desastre”



– Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal pic.twitter.com/zu2s36HAY8 — Toque Final (@toquefinalpe) October 24, 2026

DATOS CLAVES

FC Barcelona lidera LaLiga con 27 puntos para enfrentar a Real Madrid .

lidera LaLiga con para enfrentar a . Real Madrid suma 21 puntos en el torneo dirigidos por José Mourinho .

suma en el torneo dirigidos por . FC Barcelona vs. Real Madrid se jugará a las 22:00 horas de España.