“Están de paso y eso cambiará”: Diego Rebagliati explotó contra los dueños de Sporting Cristal

Diego Rebagliati dejó un contundente mensaje sobre la gestión de Innova Sports ante la crisis institucional que vive Sporting Cristal. Además, reafirmó la importancia del verdadero hincha para el club.

La gestión dirigencial de Sporting Cristal sigue siendo cuestionada en estos momentos. El nombre de Innova Sports se mantiene muy lejos de la aceptación del hincha por diversos aspectos sucedidos durante las últimas temporadas, así que la relación está de mal en peor en todo sentido. En base a ello es que Diego Rebagliati realizó un análisis respecto a las decisiones de los dueños y explotó.

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Fuente: Composición Bolavip.

Durante la última edición de ‘Los Reba‘, el exgerente de Sporting Cristal y hoy analista deportivo analizó el complicado presente del club, sobre todo luego de la agresión física hacia Julio César Uribe por parte de un presunto hincha. Si bien en todo momento deslindó de la violencia, no dudó en criticar la cuestionable actitud de personajes de la interna como Joel Raffo y Carlos Gonzáles.

“Yo creo que cuando compraron el club, no sabían en lo que se estaban metiendo. No lo dimensionaron. Tienen que dejar de lado un poquito el yo. Cuando eres dueño de un club de fútbol con la historia y la grandeza de Cristal, tienes una responsabilidad mucho más grande que solo ganar dinero”; reflexionó en primera instancia Diego Rebagliati sobre la gestión de Innova Sports.

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En cuanto a la relevancia de los hinchas de Sporting Cristal y a la postura que tienen los actuales dueños, el comunicador fue más tajante en sus declaraciones. “El hincha de Cristal tiene sangre, mucha sangre. Y la sangre celeste vaya que pesa y vaya que tiene 20 títulos encima y un subcampeonato de la Libertadores para mostrarlo con muchísimo orgullo. Están en un club muy grande. Ustedes no son más importantes que el club, están de paso y algún día eso cambiará“.

Sporting Cristal necesita levantar cabeza en el Torneo Clausura 2026

Así como el aspecto institucional genera una enorme incertidumbre en el sentimiento del hincha, el factor futbolístico tampoco es el mejor de todos en estos momentos para Sporting Cristal. Los celestes no la pasan nada bien en el Torneo Clausura 2026 ya que tan solo han sumado 10 puntos de 21 posibles y se encuentran ubicados en el décimo puesto a 6 unidades de los líderes.

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Dicho esto, Sporting Cristal se prepara para recibir en el Estadio Alberto Gallardo a Los Chankas el domingo 6 de septiembre a las 11:00 por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. La victoria es imperativa para los dirigidos por Roberto Mosquera, de lo contrario verán cómo las chances de pelear por el título se siguen escapando o peor aún al seguir lejos de clasificación a torneos internacionales.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Diego Rebagliati criticó la gestión de Innova Sports como dueños de Sporting Cristal .

criticó la gestión de como dueños de . 10 puntos sumó Sporting Cristal ubicándose décimo en el Torneo Clausura 2026 .

sumó ubicándose décimo en el . 6 de septiembre a las 11:00, Sporting Cristal recibirá a Los Chankas.