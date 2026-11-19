Roberto Mosquera termina contrato con Sporting Cristal en diciembre próximo y desde la directiva tomaron una decisión sobre su futuro más cercano. Conoce todos los detalles del caso.

Ahora que Sporting Cristal se coronó en la Copa Caliente de la Liga y que sigue con vida en el Torneo Clausura a la espera de la última fecha que se disputará el fin de semana, muchos se preguntan cuál es la postura de la directiva sobre la continuidad de Roberto Mosquera. Si bien el entrenador le devolvió al equipo la vida futbolística, su vínculo contractual está a punto de terminar.

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Fuente: Sporting Cristal.

Recordando que regresó a Sporting Cristal a mitad de año, en principio el acuerdo es hasta el próximo mes de diciembre y eso quiere decir que su estadía en el club no está del todo asegurada. Ahora, de acuerdo a una reciente revelación del periodista Paul Pérez se ha podido conocer que desde las altas esferas tienen pensado esperar hasta el final del campeonato para la decisión.

“A mi me dijeron que Roberto Mosquera está en evaluación, teniendo en cuenta la foto final. Para mí no tendrías que evaluar con todo lo que representa Roberto Mosquera en la institución”; informó el comunicador durante el programa digital ‘Modo Fútbol‘ y con lo cual los próximos días serán realmente claves para descubrir el futuro cercano del estratega nacional en Sporting Cristal.

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El sueño del título de Sporting Cristal y Roberto Mosquera

Teniendo en cuenta la postura de la directiva de Sporting Cristal para recién decidir el futuro de Roberto Mosquera, no podemos perder de vista que los rimenses anhelan la posibilidad del título nacional y este fin de semana conocerán su suerte. Sin depender de sí mismos, primero deberán vencer a Cienciano el domingo 22 de noviembre y luego esperar otro resultado.

El duelo entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes será clave para conocer qué pasará con los celestes. Un triunfo en casa y que no ganen los huancaínos sería el escenario ideal para Sporting Cristal, así que a partir de ahí es que el equipo jugaría las semifinales para luego pensar en la clasificación a la final y buscar un título nacional tan soñado por todos los aficionados.

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Fuente: Copa Caliente de la Liga.

Los números de Roberto Mosquera con Sporting Cristal en este año 2026

Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal en junio de este año 2026 y poco a poco recobró la confianza en el equipo. De estar muy cerca de la zona del descenso, le cambió el chip a la interna y empezó a dar sus frutos gracias a su sapiencia y experiencia. En un total de 26 partidos disputados, los celestes lograron 17 triunfos, 4 empates y 5 derrotas, lo cual sin duda alguna los coloca como uno de los mejores equipos del segundo semestre de la temporada.

DATOS CLAVES

Roberto Mosquera finaliza contrato en diciembre y Sporting Cristal evalúa su continuidad.

finaliza contrato en diciembre y evalúa su continuidad. 22 de noviembre es la fecha del partido clave entre Sporting Cristal y Cienciano .

es la fecha del partido clave entre y . 17 triunfos, 4 empates y 5 derrotas logró Roberto Mosquera en 26 partidos disputados.