Roberto Mosquera termina contrato con Sporting Cristal en diciembre próximo y una revelación de último momento indica que las negociaciones se entramparon. Conoce todos los detalles del caso.

Hay novedades en la interna de Sporting Cristal. Pensando en la temporada 2027 y con el único objetivo de lograr el objetivo del título nacional, recientemente se han podido conocer detalles de la renovación de un Roberto Mosquera que claramente le cambio la cara al equipo desde mediados de la actual campaña. Lo más llamativo es que existe un obstáculo que podría alejarlo del Rímac.

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Fuente: Sporting Cristal.

Con vínculo contractual hasta diciembre próximo y con negociaciones en curso para una tentativa de renovación, las últimas informaciones indican que existen ciertas diferencias desde lo económico. Además, no sería lo único ya que en la directiva se vendría dando una petición ciertamente insólita que tiene que ver con el armado del próximo comando técnico de Sporting Cristal.

“Sobre el caso de Roberto Mosquera, me dijeron que el tema se está entrampando y de momento la expectativa es que posiblemente no continúe. La comunicación no ha sido lo suficientemente productiva como para decir que está encaminada”; informó en primera instancia el periodista Denilson Barrenechea durante la última edición del programa ‘Estudio Fútbol‘.

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En cuanto al personaje en específico que estaría siendo la discordia en la negociación, se dieron más detalles de la situación. “¿Tiene que ver lo económico? Sí, pero no es el punto mayor. Quieren poner a un asistente en su comando técnico, alguien institucional. La negociación está entrampada por el lado de la directiva. Quieren agregar a Iván Bulos a su comando“.

¿La negociación con Roberto Mosquera tiene que ver con el futuro de Julio César Uribe?

Recordando que fue Julio César Uribe quien trajo de regreso a Roberto Mosquera a Sporting Cristal, además de ser grandes amigos de la vida y del fútbol, la posibilidad de que el directivo pueda dar un paso al costado también está latente. Si bien son negociaciones distintas y se realizan por separado para luego llegar a un posible acuerdo, desde la directiva analizan la situación.

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“En parte hay cierta conexión en torno a la continuidad de Julio César Uribe. Sé que internamente no están del todo contentos con diversas posturas y hoy por hoy tampoco se puede garantizar su permanencia. No me la quisieron asegurar. Pregunté si Julio César Uribe se queda y respondieron que no es algo que puedan garantizar”; reveló Denilson Barrenechea en ‘Los Reba’.

DATOS CLAVES

Roberto Mosquera tiene contrato hasta diciembre y su renovación con Sporting Cristal está entrampada.

tiene contrato hasta diciembre y su renovación con Sporting Cristal está entrampada. Iván Bulos sería el asistente institucional que la directiva quiere sumar al comando técnico.

sería el asistente institucional que la directiva quiere sumar al comando técnico. Julio César Uribe tampoco tiene garantizada su permanencia en Sporting Cristal según Denilson Barrenechea.