Sporting Cristal hizo oficial la continuidad de Roberto Mosquera y los aficionados reaccionaron en las redes sociales. Algunos de acuerdo y otros criticando, pero existe consenso en el próximo objetivo.

Con algunas informaciones durante las últimas horas que indicaban cierta disparidad de opiniones en la interna de Sporting Cristal sobre la continuidad de Roberto Mosquera en el primer equipo, recientemente se acaba de confirmar de forma oficial que el entrenador se queda en el club de sus amores y fue anunciado por todo lo grande a través de las redes sociales.

Publicidad

“¡ROBERTO SE QUEDA! El profe en Sporting Cristal tiene más páginas por escribir. EL PROCESO CONTINÚA. SE CREE. SE CONSTRUYE. SE CONSIGUE. ¡Fuerza Cristal!“; fue el mensaje que compartió la institución rimense. Ahora, los hinchas también se hicieron presentes y no tuvieron mejor idea que dejar distintos mensajes, siendo el más importante el de la obtención del título.

¡ROBERTO SE QUEDA! 🙌



El profe en Sporting Cristal tiene más páginas por escribir.🩵



EL PROCESO CONTINÚA.



SE CREE. SE CONSTRUYE. SE CONSIGUE.



¡Fuerza Cristal! pic.twitter.com/FfZ9NnCkYk — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) November 28, 2026

“Solo vale campeonar. Ojalá aciertes con los fichajes, Roberto”, “Ojalá pueda tener libertad de fichajes y no influencias de esos paquetes que han estado contratando. Si tan solo hubiera llegado de inicios de año” y Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Necesitamos campeonar y ese calvo es la clave“; fueron algunas de las reacciones más resonantes de los hinchas celestes.

Publicidad

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Publicidad

La mejoría de Sporting Cristal fue clave en la renovación de Roberto Mosquera

Roberto Mosquera regresó a Sporting Cristal a mediados de la temporada 2026 y estuvo a punto de llevarse el Torneo Clausura, lo cual ahora mismo lo tendría clasificado a los play-offs de la Liga 1. Esa historia ya pasó y ahora el horizonte celeste está puesto en el próximo año, siendo claramente el título nacional el objetivo más importante y primordial en la interna de la institución.

Uno de los puntos que la directiva tomó en cuenta fue la mejoría de Sporting Cristal desde que el estratega nacional volvió. En 27 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Caliente de la Liga, sumó 18 victorias con un 63,16 % de efectividad. Mantuvo el invicto jugando en condición de local en el Estadio Alberto Gallardo y potenció a varios jugadores que parecían perdidos.

De cara a la temporada 2027, el hincha cervecero espera que Roberto Mosquera pueda tener injerencia en las próximos fichajes y así arrancar el campeonato bajo el sello de su comando técnico. Sabiendo de la capacidad que tiene y de la identificación con la institución, existe consenso en que es un proceso que debió respetarse y que a partir de ahora la exigencia será parte del día a día.

Publicidad

Fuente: Copa Caliente de la Liga.

DATOS CLAVES