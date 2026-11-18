Maxloren Castro es uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal y desde la directiva optaron por una decisión sobre su futuro cercano. Conoce a detalle qué pasará.

Si tenemos que hablar de uno de los jugadores de Sporting Cristal que mejoró en demasía durante este segundo semestre de la temporada 2026, no hay duda alguna que Maxloren Castro se lleva dicho galardón. Además de ser considerado en la Selección Peruana y reaparecer con gol en el último amistoso ante Bolivia, ahora se pudo conocer que tendría chances para emigrar muy pronto.

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Así es. Los rendimientos de Maxloren Castro no están pasando para nada desapercibidos en el extranjero y resulta que a mitad de este año 2026 tuvo la posibilidad de irse al extranjero, pero por distintos factores no se concretó dicha situación. Ahora, mucho más maduro en todo sentido, desde Sporting Cristal tomaron una decisión ante futuras ofertas.

“Si hay una propuesta concreta en diciembre, que sea muy buena para el club y para el jugador, no van a dudar en venderlo. Si no, se esperará como máximo al Sudamericano, pero las opciones ya las tiene. Entiendo que las posibilidades de los clubes que han sondeado van a empezar a aterrizar como propuestas formales a partir de dos semanas más o menos”; reveló Gustavo Peralta.

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Durante el programa ‘Hablemos de MAX‘, también se informó cuáles serían los posibles destinos de Maxloren Castro en el caso de que efectivamente llegue una buena propuesta a Sporting Cristal. “Hay interés de la MLS y de Europa. No son clubes grandes, son del viejo continente, pero de ligas de segundo o tercer orden. Países Bajos por ejemplo, que de igual forma son importantes“.

🎙️ @Gustavo_p4: "Cristal va a esperar, como máximo, a después del Sudamericano Sub 20 para vender a Maxloren Castro"



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/DJQaBeC2SS — L1MAX (@L1MAX_) November 16, 2026

Los números y estadísticas de Maxloren Castro en la temporada 2026

Maxloren Castro se convirtió en un titular habitual vistiendo la camiseta de Sporting Cristal. Si bien siempre tenía buenas apariciones en ofensiva, en el último tramo del campeonato le sumó bastante vocación defensiva a su juego y desde el regreso de Roberto Mosquera fue que se afianzó por el carril izquierdo como una especie de extremo y volante que sabe recorrer muy bien la banda.

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En lo que va de la temporada 2026, la joya celeste completó un total de 49 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Caliente de la Liga. Tiene 6 goles anotados y registra 5 asistencias sumando 3283 minutos. Además, no perdamos de vista que viene anotar su primer gol con camiseta de la Selección Peruana ante Bolivia, así que viene en total crecimiento.

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