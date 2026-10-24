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Carlos Gruezo será jugador de Universitario: asistió al Monumental ante Juan Pablo II College

Según Gustavo Peralta, Carlos Gruezo estuvo en el palco presidencial del Estadio Monumental en pleno Universitario vs. Juan Pablo II. Todo hace indicar que cerrará su fichaje.

Carlos Gruezo jugará en Universitario.
© Getty ImagesCarlos Gruezo jugará en Universitario.

Desde hace varios días que su nombre fue relacionado con Universitario de Deportes y tal parece que su fichaje ya es una realidad. Carlos Gruezo estuvo presente en el partido entre la ‘U’ y Juan Pablo II College por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2026. De esta manera, todo hace indicar que se sumará al plantel de Fabián Bustos para 2027.

El periodista Gustavo Peralta sorprendió a todos los hinchas de Universitario al contar en L1MAX antes del inicio del segundo tiempo del partido ante Juan Pablo II. Es que aseguró que Carlos Gruezo estuvo en el palco presidencial del Estadio Monumental viendo el partido junto a su representante.

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Todo hace señalar que será jugador de la ‘U’ el próximo año“, aseguró Peralta al contar la información durante el entretiempo ante el equipo de Chongoyape. Así, Fabián Bustos tendría su primer refuerzo para 2027 totalmente asegurado.

Universitario ha tenido problemas en la volante, sobre todo en la posición del ‘6’. Juan Manuel Requena tomó el lugar durante el ciclo de Héctor Cúper, pero al final terminó reemplazado. Hoy en día, con Bustos, está Horacio Calcaterra. Por eso, desde el tricampeón nacional quieren un triunfo para volver al éxito.

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Hugo Avalos
Hugo Avalos
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