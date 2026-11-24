Universitario quiere la vuelta del actual volante chileno de Millonarios. Tiene contrato hasta el próximo año por lo que debería pagar su cláusula. A Fabián Bustos le interesa. ¿El problema? Su salario.

Universitario de Deportes, pese a tener la semifinal de los Playoffs de la Liga 1 2026, tiene varios frentes abiertos en el mercado de fichajes para la conformación del plantel del 2027. Ya tiene cerrados algunos refuerzos, pero busca más nombres para darle nuevas herramientas a Fabián Bustos. Y el último nombre que trascendió, al que ya han llamado y están negociando es un viejo conocido de la casa: Rodrigo Ureña.

Publicidad

De buen presente en Millonarios de Colombia, con contrato vigente y con cláusula de rescisión, Rodrigo Ureña vuelve a aparecer en el horizonte de Universitario de Deportes. Así lo confirmó el periodista Mauricio Loret de Mola en su programa Desmarcados (Denganche).

Sin embargo, la posibilidad de contar con Ureña nuevamente en la ‘U’ no es para nada sencillo. “Va a ser una gestión ultradifícil“, destacó el reconocido comunicador. Esto tiene que ver con la situación actual del volante chileno y también lo que pretender invertir el cuadro ‘crema’ en su fichaje y también en su salario.

Ureña enfrentando a Lionel Messi en un amistoso entre Universitario e Inter Miami (Getty Images).

Publicidad

Así van las negociaciones entre Rodrigo Ureña y Universitario

Por Ureña ya hubo un llamado desde Universitario con la empresa que lo maneja, AIM fútbol. No obstante, al jugador le queda un año de contrato con Millonarios y tiene una cláusula de rescisión que, según Loret de Mola, sería de 600 mil dólares.

La intención de contar nuevamente con el mediocentro de 33 años tiene que ver con un deseo del entrenador Fabián Bustos, quien no solo lo dirigió en la ‘U’ en su anterior paso, sino también en Millonarios. Al argentino le gustaría contar nuevamente con él para unirlo junto a Carlos Gruezo, uno de los refuerzos ya cerrados para la próxima temporada, tal como confirmó Loret de Mola y también otros comunicadores como Gustavo Peralta.

Si bien desde Ate ya conocen las condiciones impuestas por el club colombiano, hay un tema no menor y es el salario del futbolista. Según explicó el mencionado periodista, hoy Universitario le ofrece a Ureña menos de lo que gana actualmente en Millonarios. A su vez, el jugador tiene una idea de cuánto podría ofrecerle la ‘U’ y no sería de su agrado.

Publicidad

¡𝗟𝗔 '𝗨' 𝗩𝗔 𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥 𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗚𝗥𝗘𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗥𝗘𝗡̃𝗔! 😬🇨🇱



🗣️ @Mauricioldm1: "La 'U' está haciendo un intento por el regreso de Rodrigo Ureña. Va a ser una gestión muy difícil. Al jugador le queda un año de contrato y tiene una cláusula de 600 mil dólares.… pic.twitter.com/cU33sVFPVL — DENGANCHE (@denganche) November 24, 2026

Por estos motivos, la gestión por el ‘Pitbull’ es realmente complicada, tal como opinó el comunicador en Denganche. Así, el cuadro ‘merengue’ deberá mejorar su propuesta para tratar de seducir al futbolista con un posible regreso. Por el momento, bajo las actuales condiciones eso no sucederá.

Los refuerzos que ya habría cerrado Universitario para 2027

A falta de oficialidad, y de acuerdo con diversas fuentes, los fichajes que ya habría cerrado Universitario para la próxima temporada son:

Publicidad

Carlos Gruezo (libre)

(libre) Mathías Llontop (libre)

(libre) José Carabalí (libre)

Las estadísticas de Rodrigo Ureña con Millonarios y Universitario

Rodrigo Ureña llegó a Millonarios a comienzos de 2026, luego de que se pagó un monto cercano a los 400 mil dólares a Universitario para su salida. Con el cuadro ‘embajador’, ha disputado 42 partidos en esta temporada (3.651 minutos) con dos goles y cuatro asistencias dadas. No tiene títulos en Colombia.

En tanto, en Universitario de Deportes, ha dejado huella al ser uno de los futbolistas tricampeones (2023, 2024 y 2025). Jugó en total 99 partidos (7.959 minutos en cancha) con dos goles y seis asistencias.

Publicidad

DATOS CLAVE