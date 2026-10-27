Después de Carlos Gruezo: Fabián Bustos tiene casi cerrado a su segundo refuerzo extranjero para la temporada 2027

Universitario no pierde el tiempo con los fichajes. Fabián Bustos mete mano en el equipo para la temporada 2027. Mira, al segundo extranjero.

Universitario de Deportes no pierde el tiempo en el mercado de pases y ya planifica al detalle la conformación de su plantel para la temporada 2027. Bajo la dirección técnica de Fabián Bustos, la directiva crema busca cerrar cuanto antes sus incorporaciones internacionales.

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Tras avanzar significativamente en la llegada del mediocampista Carlos Gruezo, la administración merengue aceleró las gestiones en territorio ecuatoriano para concretar al segundo refuerzo extranjero del equipo.

José Carabalí es el objetivo para la próxima temporada en Universitario. (Foto: X).

El plan para lograr el retorno de José Carabalí

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, Universitario inició contactos directos para lograr la vuelta del carrilero ecuatoriano José Carabalí. El futbolista expresó a su entorno cercano la intención clara de volver a vestirse de crema tras su paso por Liga Deportiva Universitaria.

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El futbolista no habría encontrado en el cuadro ecuatoriano lo que esperaba a nivel personal y profesional. Por ello, manifestó abiertamente su deseo de retornar al proyecto merengue en Ate, donde guardó un buen paso deportivo.

Universitario contactó recién con José Carabalí

El acercamiento clave se produjo recientemente en Ecuador, donde Franco Velazco, administrador del club, viajó junto al plantel femenino durante su participación en la Copa Libertadores. Durante la estadía, la directiva entabló conversaciones directas con el jugador para definir las condiciones de su vuelta.

“La conversación se ha dado, se está avanzando y en las próximas semanas se verá qué gestión puede hacer el propio Carabalí. La ‘U’ le abre las puertas nuevamente”, explicó el comunicador sobre el estado actual de las gestiones.

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Las trabas contractuales y la postura de LDU de Quito

Sin embargo, la operación para consumar el fichaje mantiene una complejidad contractual que el propio futbolista deberá resolver junto a su representación. Carabalí sostiene un contrato vigente firmado con LDU de Quito hasta finales de 2029.

Para concretar su llegada al esquema táctico de Fabián Bustos, el jugador busca lograr una desvinculación de mutuo acuerdo o acordar un préstamo favorable con LDU. De destrabarse su salida, el carrilero ocupará oficialmente la segunda plaza extranjera del proyecto merengue para el 2027.

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