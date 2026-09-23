José Carabalí no se siente cómodo en LDU de Quito y pide regresar a Universitario

Después de su salida inesperada a LDU Quito, José Carabalí nunca estuvo cómodo en Ecuador. Por eso, ahora pide su regreso para Universitario.

Un inesperado remezón sacude los pasillos de Ate en pleno desarrollo del campeonato. El futbolista ecuatoriano José Carabalí ha manifestado su firme intención de pegar la vuelta a la Liga 1 tras no encontrar la estabilidad deseada en el balompié de su país.

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Su aventura internacional comenzó a complicarse poco después de concretar una sorpresiva salida rumbo a Liga Deportiva Universitaria de Quito. A pesar de las expectativas iniciales, el atacante no logró adaptarse al entorno del cuadro albo ni a la exigencia del torneo local.

José Carabalí quisiera regresar a Universitario. (Foto: X).

El deseo del ecuatoriano de volver a Universitario

Ante este incómodo panorama, el propio futbolista ha solicitado formalmente su retorno a Universitario de Deportes para lo que resta de la temporada. La noticia fue dada a conocer por el programa Tiempo Crema, espacio periodístico con llegada directa a la actual administración temporal del club de Ate.

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De acuerdo con la información brindada por la citada fuente, la postura de José Carabalí es contundente: “quiere volver a vestir la camiseta crema”. En las próximas semanas, la directiva merengue evaluará si existen las condiciones económicas y deportivas para iniciar las negociaciones.

Los motivos de su falta de minutos en la LDU de Quito

El desembarco inicial de Carabalí en el fútbol ecuatoriano se produjo por un pedido expreso del entrenador brasileño Tiago Nunes. El estratega confiaba plenamente en sus virtudes tácticas y despliegue físico para potenciar el esquema de la escuadra capitalina.

Sin embargo, los planes sufrieron un giro drástico a las pocas semanas con la imprevista salida de Nunes del banquillo de Quito. Este hecho dejó al carrilero sin su principal valedor técnico y aceleró una progresiva pérdida de minutos en la cancha.

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José Carabalí quiere volver a vestir la camiseta crema.

Cómo tomaría el hincha el posible retorno del lateral izquierdo?

Programa completo 👇https://t.co/5rLfLhIBNn pic.twitter.com/BsPXaZZgmn — Tiempo Crema 1924 (@TiempoCrema1924) September 23, 2026

La alta competencia bajo el mando de Gustavo Álvarez

Con la posterior llegada del director técnico Gustavo Álvarez, la situación deportiva se tornó aún más cuesta arriba para el carrilero. La severa competencia interna dentro del plantel de LDU relegó definitivamente al jugador a un rol secundario en la plantilla.

Sin el rodaje ni la continuidad deseada, el extremo ha tomado la decisión de buscar una salida inmediata del conjunto albo. Su prioridad absoluta es regresar a un ambiente conocido que le permita reencontrarse con su mejor versión futbolística.

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