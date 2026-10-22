Franco Velazco se reunió con el posible primer refuerzo extranjero para Universitario versión 2027

Universitario mientras se juega el Torneo Clausura 2026. Están trabajando en lo que será la temporada 2027. Franco Velazco ya vio un fichaje.

Universitario de Deportes mantiene la concentración absoluta en la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1, mentalizado plenamente en lo que será su próximo compromiso frente a Juan Pablo II por la fecha 13 del campeonato peruano.

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A pesar de que la exigencia del torneo local acapara la atención del hincha en el día a día, la directiva de la institución merengue trabaja de manera silenciosa, pero firme en la planificación estratégica de la plantilla para la temporada 2027.

Franco Velazco está gestionando la próxima temporada. (Foto: X).

El plan de la directiva merengue para el próximo año

Con el objetivo de proyectar un plantel de máxima jerarquía tanto para las competiciones nacionales como para los torneos internacionales, la administración del club estudiantil ha comenzado a dar los primeros pasos en el mercado de pases.

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En ese marco, la información revelada en el programa ‘Pepas de la PM’ dio por confirmada una trascendental reunión cara a cara entre el administrador crema, Franco Velazco, y el futbolista ecuatoriano José Carabalí.

La cumbre en el marco internacional de Universitario

El esperado encuentro entre el alto directivo de Universitario y el actual futbolista de Liga Deportiva Universitaria de Quito se llevó a cabo en un escenario internacional, aprovechando el marco del partido entre Universitario y Palmeiras correspondiente a la Copa Libertadores Femenina.

Esta cumbre directiva ha generado una enorme expectativa y ha despertado la ilusión de la hinchada merengue, que ve con muy buenos ojos el regreso de un jugador con recorrido y solvencia comprobada en la banda izquierda.

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El posible regreso de José Carabalí a Universitario

Cabe recordar que José Carabalí dejó las filas del cuadro crema a mitad de la presente campaña para retornar a Ecuador debido a temas estrictamente personales y familiares, momento en el que LDU Quito decidió ejecutar la cláusula de rescisión estipulada en su contrato.

Pese a que Universitario intentó retenerlo ofreciéndole una mejora salarial en su momento, el jugador optó por volver a su país; sin embargo, su posible regreso asoma como la primera gran apuesta extranjera para repotenciar al equipo en la temporada 2027.

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