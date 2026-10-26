Universitario se enteró de que Miguel Vargas se podría ir a fin de año: y tomó esta decisión radical

Universitario recién pudo conocer, cuál era la intención de Miguel Vargas, luego no jugar. Pensaba salir de la "U". Decidiendo, lo siguiente.

El mercado de pases del fútbol peruano vuelve a encender sus alarmas con movimientos inesperados en el actual campeón nacional. En Ate, la directiva de Universitario de Deportes tuvo que reaccionar de emergencia tras conocer la postura de uno de sus futbolistas dentro del plantel profesional.

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Se trata del portero peruano-chileno Miguel Vargas, quien llegó al cuadro crema para reforzar la competencia en la portería y brindar solvencia táctica al comando técnico. Sin embargo, la falta de continuidad en los partidos oficiales comenzó a generar incertidumbre sobre su permanencia en la institución.

Miguel Vargas es el segundo arquero dentro de Universitario. (Foto: X).

La postura del arquero y la alerta en Universitario

Al no sumar los minutos deseados en el terreno de juego, la postura inicial de Miguel Vargas apuntaba a buscar un nuevo rumbo al finalizar la presente temporada. La posibilidad real de perderlo encendió rápidamente las alarmas en las oficinas de la administración merengue.

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Ante este panorama, la dirigencia crema decidió actuar de inmediato para no debilitar la plantilla de cara a los exigentes retos que se aproximan. La respuesta de la institución no fue dejarlo partir, sino apostar firmemente por asegurar su presencia en el club a largo plazo.

La radical decisión de Universitario sobre su contrato

“La ‘U’ le ha hecho una propuesta a Miguel Vargas para renovar su contrato dos años más”. Información sobre el portero de Universitario.

Esta contundente información fue revelada en exclusiva por el periodista Gustavo Peralta durante la última edición del programa Hablemos de MAX. Según detalló el comunicador, las negociaciones entre la institución de Ate y el entorno del guardameta marchan por buen camino y se encuentran en una etapa bastante avanzada.

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🎙️ @Gustavo_p4: "La 'U' le ha hecho una propuesta a Miguel Vargas para renovar su contrato dos años más"



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/9f5pqWiHze — L1MAX (@L1MAX_) October 26, 2026

El panorama de las negociaciones en Universitario

Universitario de Deportes busca con esta oferta formal garantizar la tranquilidad del jugador y asegurar un plantel altamente competitivo. De concretarse la firma por dos temporadas más, el golero mantendrá la lucha directa por la titularidad tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

Con la oferta sobre la mesa y las conversaciones muy encaminadas, el cuadro merengue demuestra su firme intención de retener a sus elementos clave. Las próximas horas serán decisivas para sellar el acuerdo definitivo y hacer oficial la extensión contractual de Miguel Vargas en Ate.

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