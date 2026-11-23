Universitario recuperará a un jugador que fue pieza perfecta. En su momento, se fue porque tenía problemas personales. Ahora está de regreso.

Liga Deportiva Universitaria de Quito sorprendió al oficializar la salida de mutuo acuerdo de José Carabalí, dejando el camino libre para su retorno al fútbol peruano. Tras menos de cinco meses en el cuadro albo, el lateral izquierdo pondrá fin a su etapa en Ecuador para volver a vestir una camiseta que conoce muy bien.

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En junio pasado, el carrilero de 29 años había tomado la drástica decisión de dejar Ate en medio de un delicado momento familiar y personal —tras el sensible fallecimiento de su abuela, quien lo crió—, lo que lo llevó a regresar a su país para sumarse a LDU. Sin embargo, aquella aventura internacional nunca terminó de convencerlo y se cerró de forma anticipada en la recta final de la temporada 2026.

José Carabalí tendría que volver pronto a Universitario. (Foto: X).

Un ciclo sin títulos y el guiño en redes sociales

Según informó el periodista ecuatoriano Stalin Cobeña, Carabalí ya se despidió de sus compañeros y no disputará las últimas fechas de la LigaPro para concretar su retorno inmediato al Perú. A lo largo de su estadía en Quito trascendió que el jugador no se sentía del todo cómodo y extrañaba el entorno crema, etapa que finalmente cerró sin poder levantar trofeos.

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Universitario de Deportes aparece como su destino inminente, institución donde se consagró campeón nacional en 2025 antes de partir. Horas después de confirmarse su desvinculación de LDU, el propio futbolista alimentó la expectativa de los hinchas merengues con un sugerente mensaje en sus redes sociales: “Mi regreso es personal”.

Así le fue a José Carabalí en LDU de Quito

Pese a su breve paso por el fútbol ecuatoriano durante el segundo semestre, el marcador de punta sumó continuidad tanto en el plano local como internacional antes de poner punto final a su contrato:

Estadística en LDU (2026) Registro Partidos jugados 27 Minutos en cancha 1.699 Goles 1 Asistencias 1 Tarjetas amarillas 3

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Una solución inmediata para el sector izquierdo crema

Contar nuevamente con la velocidad y el despliegue físico del ecuatoriano resolvería uno de los principales dolores de cabeza de la ‘U’, cuya banda izquierda sufrió bajas e irregularidad tras su partida a mitad de año. Además, su conocimiento previo del plantel facilitaría una adaptación inmediata.

Solo restaría que culmine la definición del campeonato peruano para que la administración merengue haga oficial su incorporación. De esta manera, Carabalí tendrá una nueva oportunidad en Ate para dejar atrás aquel duro episodio personal y cobrar revancha deportiva en la próxima campaña.

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