El cruce entre Gustavo Peralta y Miguel Rondelli: “El que habló pavadas, burradas y el que se debería callar es usted”

El periodista le respondió al entrenador de Melgar, quien lo acusó de decir "burradas" y que intentó agredir al árbitro de Universitario vs. Melgar.

La polémica continúa alrededor del partido entre Universitario y FBC Melgar. Luego de las fuertes declaraciones que dio en conferencia de prensa, el entrenador Miguel Rondelli quedó en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, quien recogió el guante fue el periodista Gustavo Peralta, quien le contestó a una fuerte acusación.

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Todo se dio en el contexto de lo que fue el arbitraje de Bruno Pérez en el 2-2 entre Universitario y Melgar. Miguel Rondelli tuvo duras palabras para con el juez, pero también le apuntó al periodismo. Y en este sentido, criticó indirectamente a Gustavo Peralta, a quien acusó de decir que “intentó agredir al árbitro”.

“Hay uno que dice burradas, que intenté agredir al árbitro. Parece que es muy fácil tener el micrófono y quedar bien con la gente de Universitario. Si van a hablar pavadas, mejor que se callen la boca“, cuestionó el director técnico del ‘Dominó’ en la rueda de prensa. Tras esto, el periodista de L1MAX esperó para defenderse y lo hizo en la propia pantalla del fútbol peruano.

“Primero quiero decir que, a mí, me gustan los equipos de Rondelli. Son equipos que juegan bastante bien, con mucha calidad, la calidad que no tiene su técnico como persona, principalmente porque ha cometido una difamación. Ha mentido Miguel Rondelli“, empezó cuestionando Peralta en el programa AL L1MITE (L1MAX).

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Y continuó: ” Ha dicho, que yo dije, y seguramente le dio mal el dato una persona a su lado, que es media violenta y que creo que lo está utilizando como utiliza a todos, y que básicamente ha mentido porque ha dicho que yo señalé en la transmisión que informé ‘Miguel Rondelli está yendo a buscar pegarle al árbitro o a pegarle al árbitro’. Nunca dijimos eso“.

“Entonces, creo que, finalmente, el que habló pavadas, burradas y el que se debería callar es usted, señor Miguel Rondelli. Lo que hizo fue un show para tapar su mal cierre de partido, como es una consecuencia hace mucho tiempo. Hay que dejar de llorar y hay que trabajar más“, cerró Gustavo Peralta.

🎙️@Gustavo_p4 : “Rondelli ha mentido y ha dicho que yo dije que yo señalé en la transmisión que él estaba yendo a pegarle al árbitro. Usted es el que ha hablado pavadas porque hizo un show para cubrir su mal cierre"



"Siempre trata mal a la prensa de Arequipa, ¿se cree Klopp?"… pic.twitter.com/MpjxKWBpGa — L1MAX (@L1MAX_) October 12, 2026

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Gustavo Peralta acusó a Miguel Rondelli de tratar mal a la prensa

Además de aclarar y acusar a Miguel Rondelli de difamación, Peralta también expuso el comportamiento del entrenador de Melgar para con sus colegas en Arequipa con quienes ha tenido más de un cruce en alguna conferencia de prensa.

“Y que no sea grosero, porque a la prensa en Arequipa de algunos le falta el respeto siempre. Tal vez el señor se siente con ínfulas de, no sé, ¿quién se siente? ¿Klopp? ¿Quién se siente? No lo entiendo”, criticó.

Cabe destacar que el entrenador de Melgar deberá comparecer ante la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 por todos sus dichos y acusaciones contra el arbitraje. Se puede exponer a una sanción debido a sus manifestaciones.

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