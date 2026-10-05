Selección Peruana vs. Colombia: sufre cambio radical de horario para el duelo amistoso internacional

Hay un cambio de horario para el partido amistoso de la Selección Peruana ante Colombia. Conoce todos los detalles, de esta novedad reciente.

La Selección Peruana de fútbol ultima detalles para disputar un crucial compromiso amistoso de fecha FIFA ante su similar de Colombia. Sin embargo, los hinchas deberán reajustar sus planes debido a un cambio de último momento en el horario oficial del encuentro.

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El periodista Gustavo Peralta confirmó la novedad a través de sus redes sociales: el duelo entre Perú y Colombia se jugará finalmente a las 6:45 p. m. (hora peruana y colombiana). Un cambio faltando poco más de 24 horas.

Perú viene de jugar contra Canadá. (Foto: X).

¿A qué hora jugarán Perú y Colombia?

El compromiso modificó su franja horaria para adaptarse a las exigencias de la transmisión internacional y asegurar mejores condiciones climáticas en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

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Los aficionados de la Blanquirroja y el cuadro cafetero, deberán conectarse desde las 6:45 p. m. para seguir todas las incidencias de este esperado cotejo en territorio estadounidense.

Preparación previa de Perú a los próximos retos

La Bicolor afronta este desafío buscando recuperarse tras sus recientes cotejos de preparación, donde registró caídas ante Canadá (2-0), Estados Unidos (4-1) y España (3-1), además de un empate 1-1 frente a México y una victoria 2-1 ante Haití.

Por su parte, el seleccionado colombiano saldrá a consolidar su esquema táctico y dar minutos a sus figuras que militan en el balompié exterior. Para enfrentarse a un rival urgido de resultados inmediatos, por presión hacia Mano Menezes.

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¿Dónde ver el partido en vivo: Perú vs. Colombia?

En el Perú, la transmisión en directo estará disponible por señal abierta a través de América TV (Canal 4) y en streaming por América tvGO.

Asimismo, los usuarios podrán seguir la señal en vivo desde la plataforma TV360 de Bitel, alternativa que permite a los clientes de dicho operador disfrutar del encuentro sin consumir su bolsa de datos.

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