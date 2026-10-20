Dos rivales de bastante importancia: rechazaron competir en la altura contra la Selección Peruana

La Selección Peruana fue rechazada, por dos conjuntos nacionales importantes. Ya que ellos, no querían jugar en la altura. Aquí los detalles.

La Selección Peruana continúa afianzando su planificación de cara a la esperada fecha FIFA de noviembre. Dentro de las opciones principales, la directiva manejaba la posibilidad de trasladar la localía al histórico Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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Sin embargo, el escenario sufrió un cambio determinante tras la respuesta negativa de dos oponentes de peso en la región. Las representaciones de Venezuela y Uruguay descartaron formalmente la invitación para medirse ante la Blanquirroja en la altitud cusqueña.

Selección Peruana fue rechazada por Venezuela y Uruguay. (Foto: X).

El desgaste físico que frena a rivales top

Competir en los más de 3,400 metros sobre el nivel del mar exige una adaptación logística muy compleja para cualquier visitante. La rápida mella en el rendimiento físico fue el motivo central para que ambos planteles declinaran la propuesta.

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Los comandos técnicos de ambas escuadras prefirieron evitar someter a sus futbolistas a un esfuerzo fisiológico extremo. De este modo, optaron por planificar sus respectivos cotejos en condiciones geográficas de menor exigencia.

La CONCACAF aparece en el panorama

A pesar de la negativa sudamericana, los planes para jugar en Cusco el próximo 17 de noviembre se mantienen firmes. La intención de llevar el espectáculo de la Bicolor a la Imperial se conserva sin alteraciones.

Aunque en un principio circuló la versión de un choque frente a Honduras, esa opción quedó descartada. Las gestiones actuales apuntan a la llegada de otro combinado perteneciente a la CONCACAF para asumir el reto en el recinto cusqueño.

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🎙️ @Gustavo_p4: "EL PRIMER PARTIDO DE MANO MENEZES EN PERÚ SERÁ EN EL MONUMENTAL"



"El partido del 9 de diciembre será contra Panamá porque VENEZUELA SE TIRÓ PARA ATRÁS POR JUGARSE EN LA ALTURA".#HablemosDeMAX #LaBicolor



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Anuncio inminente de la Federación Peruana

El periodista Gustavo Peralta, en el espacio Hablemos de Max, adelantó que las conversaciones con la nueva selección rival están sumamente avanzadas. En las próximas horas se formalizará el acuerdo definitivo de manera oficial.

Este compromiso permitirá al equipo probar variantes en un contexto geográfico exigente ante la afición local. El público imperial aguarda con expectativa la confirmación del oponente para copar las tribunas del Garcilaso.

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