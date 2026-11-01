Universitario recibe la mejor noticia posible antes de jugar contra Atlético Grau por la Liga 1

Universitario se juega todo contra Atlético Grau este domingo 1 de noviembre por la tarde. Pero antes, recibe una gran noticia por la Liga 1.

Universitario de Deportes afrontará un duelo clave este domingo ante Atlético Grau por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, horas antes de este vital partido, la institución crema recibió una confirmación oficial que despeja por completo el camino para el cierre del campeonato.

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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció formalmente que las obras de remodelación en el Estadio IPD de Huancayo quedarán aplazadas. Esta decisión se tomó para permitir que Sport Huancayo juegue como local en su recinto habitual durante la fecha final de la Liga 1.

Universitario jugará como visitante la fecha final ante Sport Huancayo. (Foto: X).

La confirmación oficial por parte del IPD

“El IPD consideró pertinente iniciar los trabajos una vez finalizada la participación del Club Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura 2026, con el propósito de facilitar que el equipo cumpla con sus partidos programados como local”, indicó la entidad en su comunicado de prensa.

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La precisión fue compartida por el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter, tras una semana de incertidumbre donde se especulaba con un cambio de sede hacia la ciudad de Tarma. Aquella mudanza habría implicado alterar toda la logística de viaje y reducir el aforo para la hinchada merengue.

Tranquilidad logística para el plantel y la hincha

El fallo del IPD otorga un gran alivio organizativo a Universitario, que ya no tendrá que improvisar traslados ni hospedajes de emergencia en una plaza con menor capacidad hotelera. De esta forma, el actual tricampeón peruano disputará el título de la temporada en un escenario principal y de mayor convocatoria.

A pesar de la habilitación del recinto huancaíno, se mantendrá restringido el acceso a los aficionados en un sector del estadio. La tribuna oriente del IPD de Huancayo continuará inhabilitada hasta nuevo aviso por medidas de seguridad.

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Concentración total antes de viajar a Huancayo

Con el panorama despejado para la jornada de cierre, el plantel crema centra todos sus esfuerzos en el partido de este domingo frente a Atlético Grau en Trujillo. Obtener la victoria resulta indispensable para llegar con ventaja a la última fecha de la competición.

El partido final entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes se disputará en simultáneo el sábado 14 de noviembre a las 16:00 horas. Toda la atención de la Liga 1 estará puesta en la jornada 17, donde se definirá al campeón nacional.

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