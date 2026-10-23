Hora y dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Regatas Lima: canales de TV y streaming online por la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima y Regatas Lima juegan el partido más importante de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles.

Alianza Lima y Regatas Lima se enfrentan en el duelo más importante de la segunda fecha de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Este sábado 24 de octubre se ven las caras en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador desde las 19:00 horas local. Ambos equipos vienen de ganar en sus respectivos estrenos en el torneo.

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Las ‘Blanquiazules’, vigentes tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley, afrontan este segundo compromiso en el certamen tras un estreno con dificultades. Lograron sobreponerse de un 1-2 para terminar ganando 3-2 a Rebaza Acosta en la primera fecha del torneo. Ahora, el equipo del argentino Alejandro Schneider tiene una dura prueba.

Las ‘Celestes’ de Horacio Bastit, por su parte, se estrenaron a lo grande y con un contundente 3-0 ante Géminis. Así, se plantan como uno de los equipos a vencer en esta temporada gracias a nombres propios muy destacados como la capitana Kiara Montes, la armadora Marina Scherer y la líbero Rachell Hidalgo, entre otras.

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¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Regatas Lima?

Alianza Lima vs. Regatas Lima, partido por la fecha 2 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, que se juega este sábado 24 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 20:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 1:00 | España

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Regatas Lima?

El partido entre Alianza Lima y Regatas Lima, que se disputa en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, cuenta con transmisión solo para Perú. En TV se puede ver en vivo por Latina (Canal 2 y 702 en HD) y en streaming online va por el sitio web y la app de Latina.

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¿Dónde comprar entradas para ver Alianza Lima vs. Regatas Lima?

Para ver el partido entre Alianza Lima y Regatas Lima en el Polideportivo Lucha Fuentes, puedes adquirir las entradas por el sitio web de Joinnus.

Precios de las entradas para Alianza Lima vs. Regatas Lima

Mira los precios de las entradas para ver el duelo Alianza Lima vs. Regatas Lima:

Occidente preferente: S/ 45

Oriente preferente: S/ 45

Norte preferente: S/ 30

Sur preferente: S/ 30

General occidente: S/ 25

General oriente: S/ 25

General norte: S/ 25

General sur: S/ 25

DATOS CLAVE

Alianza Lima y Regatas Lima juegan el 24 de octubre a las 19:00.

juegan el 24 de octubre a las 19:00. Polideportivo Lucha Fuentes albergará el encuentro oficial en Villa El Salvador.

albergará el encuentro oficial en Villa El Salvador. Transmisión por Latina y entradas a la venta en Joinnus desde S/ 25.