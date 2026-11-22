Triunfo en tres sets para Alianza Lima ante Atlético Atenea. Las 'Blanquiazules' siguen de cerca al líder Universidad San Martín de Porres. ¿Cómo van las posiciones?

Se terminó la fecha 6 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27. Alianza Lima cerró la jornada de domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador con una victoria. Venció 3-0 a Atlético Atenea para no perder de vista al líder invicto de este torneo, Universidad San Martín de Porres.

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El equipo blanquiazul, comandado por el argentino Alejandro Schneider, tuvo trabajo para doblegar a las ‘Diosas’, dirigidas por otra argentina, Lorena Góngora. Fue triunfo de las ‘Íntimas’ por 25-22, 25-18 y 25-20 para un 3-0, que le permite sumar de a tres puntos.

⏱️🏐 ¡𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!



🏆 Liga Peruana de Vóley@AlianzaLimaVB 3️⃣ | 25 – 20 | 0️⃣ A. Atenea



¡Paso a paso , equipo! 💙🙌🏾

¡Arriba Alianza, Toda la Vida! 👏🏾 pic.twitter.com/pfeGeCYxdQ — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) November 23, 2026

Alianza Lima, con este resultado, se ubica como escolta de la Universidad San Martín de Porres, que no tuvo problemas para vencer en tres sets a Olva Latino. El club de La Victoria tiene un partido más disputado, pero la derrota que tuvo ante el líder la deja en segunda ubicación.

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Otros resultados notables de esta fecha 6 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley fue la dura derrota de Universitario de Deportes el pasado sábado. Cayó 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano, que sumó su tercer éxito en este certamen.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 6

# EQUIPO PJ G P SETS PUNTOS 1 Universidad San Martin de Porres 6 6 0 18:2 18 2 Alianza Lima 7 6 1 19:7 16 3 Regatas Lima 6 4 2 13:6 12 4 Universitario de Deportes 6 4 2 12:6 12 5 Atlético Atenea 6 3 3 12:10 10 6 Rebaza Acosta 6 3 3 11:11 9 7 Deportivo Soan 6 3 3 10:11 9 8 Circolo Sportivo Italiano 6 3 3 10:11 8 9 Deportivo Géminis 6 2 4 9:13 7 10 Olva Latino 6 2 4 7:12 6 11 Deportivo Wanka 7 1 6 4:18 3 12 Perú Sub-19 6 0 6 0:18 0

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Deportivo Wanka 0-3 Rebaza Acosta (20-25, 22-25 y 13-25)

(20-25, 22-25 y 13-25) Deportivo Soan 0-3 Regatas Lima (17-25, 23-25 y 23-25)

(17-25, 23-25 y 23-25) Circolo Sportivo Italiano 3-0 Universitario de Deportes (25-18, 25-22 y 25-20)

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DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Deportivo Géminis 3-0 Perú Sub-19 (25-12, 25-13 y 25-17)

(25-12, 25-13 y 25-17) Universidad San Martín de Porres 3-0 Olva Latino (25-18, 25-9 y 25-19)

(25-18, 25-9 y 25-19) Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea (25-22, 25-18 y 25-20)

DATOS CLAVE