Se terminó la fecha 6 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley Femenino 2026-27. Alianza Lima cerró la jornada de domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador con una victoria. Venció 3-0 a Atlético Atenea para no perder de vista al líder invicto de este torneo, Universidad San Martín de Porres.
El equipo blanquiazul, comandado por el argentino Alejandro Schneider, tuvo trabajo para doblegar a las ‘Diosas’, dirigidas por otra argentina, Lorena Góngora. Fue triunfo de las ‘Íntimas’ por 25-22, 25-18 y 25-20 para un 3-0, que le permite sumar de a tres puntos.
⏱️🏐 ¡𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!— Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) November 23, 2026
🏆 Liga Peruana de Vóley@AlianzaLimaVB 3️⃣ | 25 – 20 | 0️⃣ A. Atenea
¡Paso a paso , equipo! 💙🙌🏾
¡Arriba Alianza, Toda la Vida! 👏🏾 pic.twitter.com/pfeGeCYxdQ
Alianza Lima, con este resultado, se ubica como escolta de la Universidad San Martín de Porres, que no tuvo problemas para vencer en tres sets a Olva Latino. El club de La Victoria tiene un partido más disputado, pero la derrota que tuvo ante el líder la deja en segunda ubicación.
Otros resultados notables de esta fecha 6 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley fue la dura derrota de Universitario de Deportes el pasado sábado. Cayó 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano, que sumó su tercer éxito en este certamen.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras la fecha 6
|#
|EQUIPO
|PJ
|G
|P
|SETS
|PUNTOS
|1
|Universidad San Martin de Porres
|6
|6
|0
|18:2
|18
|2
|Alianza Lima
|7
|6
|1
|19:7
|16
|3
|Regatas Lima
|6
|4
|2
|13:6
|12
|4
|Universitario de Deportes
|6
|4
|2
|12:6
|12
|5
|Atlético Atenea
|6
|3
|3
|12:10
|10
|6
|Rebaza Acosta
|6
|3
|3
|11:11
|9
|7
|Deportivo Soan
|6
|3
|3
|10:11
|9
|8
|Circolo Sportivo Italiano
|6
|3
|3
|10:11
|8
|9
|Deportivo Géminis
|6
|2
|4
|9:13
|7
|10
|Olva Latino
|6
|2
|4
|7:12
|6
|11
|Deportivo Wanka
|7
|1
|6
|4:18
|3
|12
|Perú Sub-19
|6
|0
|6
|0:18
|0
Paolo Guerrero tras volver al gol en Matute: “Hay gente que le desea el mal a Alianza Lima”
Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- Deportivo Wanka 0-3 Rebaza Acosta (20-25, 22-25 y 13-25)
- Deportivo Soan 0-3 Regatas Lima (17-25, 23-25 y 23-25)
- Circolo Sportivo Italiano 3-0 Universitario de Deportes (25-18, 25-22 y 25-20)
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
- Deportivo Géminis 3-0 Perú Sub-19 (25-12, 25-13 y 25-17)
- Universidad San Martín de Porres 3-0 Olva Latino (25-18, 25-9 y 25-19)
- Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea (25-22, 25-18 y 25-20)
DATOS CLAVE
- Alianza Lima 3-0: Venció a Atlético Atenea y sumó 16 puntos en la tabla.
- Universidad San Martín: Lidera invicta con 18 puntos tras ganar 3-0 a Olva Latino.
- Universitario de Deportes: Perdió 3-0 ante Circolo Sportivo Italiano por la sexta fecha.