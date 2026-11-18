Alianza Lima adelantó su partido de la fecha 10 por su participación en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino. Venció a Deportivo Wanka y se recuperó de la última fecha.

Alianza Lima logró un importante triunfo este miércoles 18 de noviembre para recuperarse tras lo sucedido en la última jornada. En el partido adelantado de la fecha 10 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27, venció 3-0 a Deportivo Wanka y sumó su quinto éxito en el certamen. Así, escaló al segundo lugar en la tabla de posiciones.

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Las ‘Blanquiazules’, dirigidas por Alejandro Schneider, no tuvieron problemas para vencer a Deportivo Wanka con parciales de 25-19, 25-10 y 25-13, uno de los equipos que está peleando en la parte de abajo de la tabla. Su triunfo les permitió recuperarse tras la derrota 3-1 ante la Universidad San Martín de Porres el pasado fin de semana.

⏱️🏐 ¡𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 𝑫𝑬𝑳 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑫𝑶!



🏆 Liga Peruana de Vóley@AlianzaLimaVB 3️⃣ | 25 – 13 | 0️⃣ D. Wanka



¡Gran trabajo, equipo! 💙🙌🏾

¡Arriba Alianza, Toda la Vida! 👏🏾 pic.twitter.com/Kj7goTblhb — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) November 18, 2026

Este partido, correspondiente a la fecha 10, se adelantó debido a la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, que se juega entre el 8 y 13 de diciembre. Las ‘Íntimas’ son las únicas clasificadas a este certamen del vóley peruano.

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Con su victoria, Alianza escaló hasta el segundo puesto de la tabla de posiciones de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tiene 13 puntos, con un partido más disputado (al igual que Wanka), y quedó a dos unidades de la Universidad San Martín de Porres, que tiene puntaje ideal (15) por sus cinco victorias en igual cantidad de partidos.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

# EQUIPO PJ G P S PUNTOS 1 Universidad San Martin de Porres 5 5 0 15:2 15 2 Alianza Lima 6 5 1 16:9 13 3 Universitario de Deportes 5 4 1 12:3 10 4 Regatas Lima 5 3 2 12:6 10 5 Atlético Atenea 5 3 2 12:7 10 6 Deportivo Soan 5 3 2 10:8 9 7 Olva Latino 5 2 3 7:9 6 8 Rebaza Acosta 5 2 3 8:11 6 9 Circolo Sportivo Italiano 5 2 3 7:11 5 10 Deportivo Geminis 5 1 4 6:13 4 11 Deportivo Wanka 6 1 5 4:15 3 12 Perú Sub-19 5 0 5 0:15 0

Así se jugará la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Tras este partido adelantado de la fecha 10, el próximo fin de semana se jugará la jornada 6 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Conoce la programación:

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SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

14:45 horas: Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta

17:00 horas: Deportivo Soan vs. Regatas Lima

19:00 horas: Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

14:15 horas: Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19

16:30 horas: Universidad San Martín de Porres vs. Olva Latino

18:30 horas: Alianza Lima vs. Atlético Atenea

¿Cuándo se juega el resto de los partidos de la fecha 10?

Tras el adelantado entre Alianza Lima y Deportivo Wanka, el resto de los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 se juega entre el sábado 12 y el domingo 13 de diciembre.