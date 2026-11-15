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Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras Universitario 0-3 Regatas Lima

Veamos cómo se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 luego del triunfazo de Regatas Lima ante Universitario.

Jugadoras de Regatas Lima.
© Regatas Lima.Jugadoras de Regatas Lima.

Terminó la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y cada vez se pone mucho más picante con el correr de las semanas. Acabamos de apreciar un gran partido entre Universitario vs. Regatas Lima en un Polideportivo Lucha Fuentes repleto de hinchas, así que a continuación vamos a revisar a detalle cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato hasta estos momentos.

En cuanto al duelo de esta noche, fue Regatas Lima quien demostró un enorme poderío ante Universitario. La estrategia del entrenador Horacio Bastit fue realmente clave para lograr un verdadero triunfazo por 3-0 en parciales de 25-19, 25-13 y 25-19. Es así que las chorrillanas vienen más entonadas que nunca y a partir de ahora buscarán seguir por el camino de las constantes victorias.

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Hablando un poco de los demás encuentros de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, no podemos perder de vista el que jugaron ayer Universidad San Martín y Alianza Lima. Con diversas emociones de principio a fin, fueron las santas quienes se quedaron la victoria. A pesar de que las blanquiazules reaccionaron en el tercer set, no fue suficiente y perdieron el invicto.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

#EQUIPOPJGPSPUNTOS
1San Martin de Porres 55015:215
2Universitario de Deportes 54112:312
3Alianza Lima 54113:910
4Regatas Lima 53212:610
5Atenea 53212:710
6Deportivo Soan 53210:89
7Olva Latino5237:96
8Rebaza Acosta 5238:116
9Circolo 5237:115
10Geminis 5146:134
11Wanka 5144:123
12Perú Sub-195050:150

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

  • Circolo Sportivo Italiano 3-0 Perú Sub 19 (25-12, 25-13 y 25-19)
  • Deportivo Wanka 0-3 Olva Latino (22-25, 20-25 y 21-25)
  • Universidad San Martín 3-1 Alianza Lima (25-19, 25-21, 18-25 y 25-22)

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

  • Deportivo Géminis 1-3 Atlético Atenea (20-25, 25-19, 25-18 y 25-18)
  • Deportivo Soan 3-0 Rebaza Acosta (25-23, 25-16 y 25-20)
  • Universitario de Deportes 0-3 Regatas Lima (25-19, 25-13 y 25-19)

DATOS CLAVES

  • Regatas Lima venció 3-0 a Universitario en la Liga Peruana de Vóley.
  • Universidad San Martín derrotó 3-1 a Alianza Lima, quitándole su invicto.
  • San Martín de Porres lidera la tabla con 15 puntos en 5 partidos.
Renato Pérez
Renato Pérez
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