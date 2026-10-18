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Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras el triunfo de Alianza Lima ante Rebaza Acosta

Veamos cómo empezó a moverse la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 luego del primer fin de semana de competencia.

Liga Peruana de Vóley 2026/27.
© Alianza Lima Vóley.Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Empezó la Liga Peruana de Vóley 2026/27. En una nueva temporada con novedades en los equipos y una paridad importante desde lo previo, acaba de culminar la fecha 1 luego de un fin de semana bastante movido en competencia. Con resultados que para muchos podrían haber sido los esperados por las evaluaciones, en la siguiente nota veremos cómo quedó la tabla de posiciones.

Dentro de los partidos más resonantes de esta jornada inicial de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, no podemos dejar de lado el Universitario vs. Deportivo Soan. Las ‘Pumas’ no tuvieron problemas para imponerse en el trámite y lo ganaron 3-0 en un resultado que evidencia tranquilidad en la interna. Por otro lado, San Martín venció por el mismo marcador a Circolo Sportivo Italiano.

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Regatas Lima hizo lo propio frente a Géminis y pudo conseguir su primera victoria del campeonato, lo cual sin duda alguna las afirma como una de las principales candidatos al título. Finalmente, y no por ello menos importante, Alianza Lima enfrentó a Rebaza Casta y el triunfo fue para las tricampeonas. Es resumen, el Polideportivo Lucha Fuentes se lució de gala en estos días.

La tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27

#EQUIPOPJGPSPUNTOS
1San Martin de Porres1103:03
2Regatas Lima1103:03
3Deportivo Wanka 1103:03
4Universitario de Deportes1103:03
5Atenea 1103:03
6Alianza Lima1103:22
7Rebaza Acosta 1012:31
8Perú Sub-191010:30
9Geminis1010:30
10Circolo Sportivo Italiano1010:30
11Olva Latino1010:30
12Deportivo Soan 1010:30
  • Los 10 primeros clasificarán a la Fase 2 del campeonato.
  • El puesto 12 perderá la categoría al quedar último en la Fase 1.
  • El puesto 12 solo participará en la Fase 1 del torneo.

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

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Sábado 17 de octubre

  • Atlético Atenea 3-0 Olva Latino | 25-16, 25-19 y 25-18
  • Universitario 3-0 Deportivo Soan | 25-13, 25-17 y 25-19
  • San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano | 25-18, 25-10 y 25-19

Domingo 18 de octubre

  • Perú Sub 19 0-3 Deportivo Wanka | 10-25, 9-25 y 20-25
  • Regatas Lima 3-0 Deportivo Géminis | 25-23, 25-20 y 25-16
  • Rebaza Acosta 2-3 Alianza Lima | 22-25, 25-22, 25-17, 22-25 y 13-15

DATOS CLAVES

  • Universitario de Deportes venció 3-0 a Deportivo Soan en su debut.
  • Alianza Lima derrotó 3-2 a Rebaza Acosta por la primera fecha.
  • San Martín lidera la tabla tras ganar 3-0 a Circolo Sportivo Italiano.
Renato Pérez
Renato Pérez
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