Así quedó la tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras el triunfo de Alianza Lima ante Rebaza Acosta

Empezó la Liga Peruana de Vóley 2026/27. En una nueva temporada con novedades en los equipos y una paridad importante desde lo previo, acaba de culminar la fecha 1 luego de un fin de semana bastante movido en competencia. Con resultados que para muchos podrían haber sido los esperados por las evaluaciones, en la siguiente nota veremos cómo quedó la tabla de posiciones.

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Dentro de los partidos más resonantes de esta jornada inicial de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, no podemos dejar de lado el Universitario vs. Deportivo Soan. Las ‘Pumas’ no tuvieron problemas para imponerse en el trámite y lo ganaron 3-0 en un resultado que evidencia tranquilidad en la interna. Por otro lado, San Martín venció por el mismo marcador a Circolo Sportivo Italiano.

Regatas Lima hizo lo propio frente a Géminis y pudo conseguir su primera victoria del campeonato, lo cual sin duda alguna las afirma como una de las principales candidatos al título. Finalmente, y no por ello menos importante, Alianza Lima enfrentó a Rebaza Casta y el triunfo fue para las tricampeonas. Es resumen, el Polideportivo Lucha Fuentes se lució de gala en estos días.

La tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley 2026/27

# EQUIPO PJ G P S PUNTOS 1 San Martin de Porres 1 1 0 3:0 3 2 Regatas Lima 1 1 0 3:0 3 3 Deportivo Wanka 1 1 0 3:0 3 4 Universitario de Deportes 1 1 0 3:0 3 5 Atenea 1 1 0 3:0 3 6 Alianza Lima 1 1 0 3:2 2 7 Rebaza Acosta 1 0 1 2:3 1 8 Perú Sub-19 1 0 1 0:3 0 9 Geminis 1 0 1 0:3 0 10 Circolo Sportivo Italiano 1 0 1 0:3 0 11 Olva Latino 1 0 1 0:3 0 12 Deportivo Soan 1 0 1 0:3 0

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Los 10 primeros clasificarán a la Fase 2 del campeonato.

El puesto 12 perderá la categoría al quedar último en la Fase 1.

El puesto 12 solo participará en la Fase 1 del torneo.

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sábado 17 de octubre

Atlético Atenea 3-0 Olva Latino | 25-16, 25-19 y 25-18

Universitario 3-0 Deportivo Soan | 25-13, 25-17 y 25-19

San Martín 3-0 Circolo Sportivo Italiano | 25-18, 25-10 y 25-19

Domingo 18 de octubre

Perú Sub 19 0-3 Deportivo Wanka | 10-25, 9-25 y 20-25

Regatas Lima 3-0 Deportivo Géminis | 25-23, 25-20 y 25-16

Rebaza Acosta 2-3 Alianza Lima | 22-25, 25-22, 25-17, 22-25 y 13-15

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