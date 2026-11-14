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Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras el triunfo de Universidad San Martín ante Alianza Lima

La USMP dio el golpe en el Polideportivo Luisa Fuentes al vencer a Alianza Lima. Con su triunfo, se subió a lo más alto de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

Universidad San Martín venció a Alianza Lima.
© Instagram @usmpvoleyUniversidad San Martín venció a Alianza Lima.

La Universidad San Martín de Porres (USMP) logró un triunfazo para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Por la quinta fecha, este sábado 14 de noviembre, le propinó su primera derrota a Alianza Lima con su victoria 3-1. Universitario de Deportes lo puede superar este domingo.

El equipo de Martín Ambrosini dio una gran muestra de carácter y se llevó la victoria en el Polideportivo Luisa Fuentes. Fueron parciales por 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22. Así, logró resistir el embate final de las ‘Íntimas’ para llevarse los tres puntos.

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De esta manera, el conjunto dirigido por Alejandro Schneider tuvo su primera derrota, aunque su rendimiento durante la temporada no ha sido el mejor y continuarán las especulaciones y, sobre todo, las críticas.

Además del triunfo de USMP, este sábado hubo victorias de Circolo Sportivo Italiano ante la Sub 19 de Perú por 3-0 (25-12, 25-13 y 25-19) y de Olva Latino sobre Deportivo Wanka por 3-0 (25-22, 25-20 y 25-21).

Tabla de posiciones tras la fecha 5 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

#EQUIPOSPUNTOSPJGPS
1Universidad San Martín1555015:2
2Universitario de Deportes1244012:0
3Alianza Lima1054113:9
4Atlético Atenea1043111:4
5Regatas Lima74229:6
6Rebaza Acosta64228:8
7Deportivo Soan64227:8
8Olva Latino65237:9
9Circolo Sportivo Italiano55237:11
10Deportivo Wanka35144:12
11Deportivo Géminis14043:12
12Perú Sub 1905050:15
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Resultados de la fecha 5 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

  • Circolo Sportivo Italiano 3-0 Perú Sub 19 (25-12, 25-13 y 25-19)
  • Deportivo Wanka 0-3 Olva Latino (22-25, 20-25 y 21-25)
  • Universidad San Martín 3-1 Alianza Lima (25-19, 25-21, 18-25 y 25-22)

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

  • Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea | 14:15 horas
  • Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta | 16:30 horas
  • Universitario de Deportes vs. Regatas Lima | 18:30 horas

DATOS CLAVE

  • Universidad San Martín de Porres venció 3-1 a Alianza Lima el 14 de noviembre.
  • USMP lidera la tabla con 15 puntos en la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
  • Circolo Sportivo y Olva Latino ganaron sus partidos 3-0 en la quinta fecha.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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