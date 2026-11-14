Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras el triunfo de Universidad San Martín ante Alianza Lima

La USMP dio el golpe en el Polideportivo Luisa Fuentes al vencer a Alianza Lima. Con su triunfo, se subió a lo más alto de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

La Universidad San Martín de Porres (USMP) logró un triunfazo para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Por la quinta fecha, este sábado 14 de noviembre, le propinó su primera derrota a Alianza Lima con su victoria 3-1. Universitario de Deportes lo puede superar este domingo.

Publicidad

El equipo de Martín Ambrosini dio una gran muestra de carácter y se llevó la victoria en el Polideportivo Luisa Fuentes. Fueron parciales por 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22. Así, logró resistir el embate final de las ‘Íntimas’ para llevarse los tres puntos.

De esta manera, el conjunto dirigido por Alejandro Schneider tuvo su primera derrota, aunque su rendimiento durante la temporada no ha sido el mejor y continuarán las especulaciones y, sobre todo, las críticas.

Publicidad

Además del triunfo de USMP, este sábado hubo victorias de Circolo Sportivo Italiano ante la Sub 19 de Perú por 3-0 (25-12, 25-13 y 25-19) y de Olva Latino sobre Deportivo Wanka por 3-0 (25-22, 25-20 y 25-21).

Tabla de posiciones tras la fecha 5 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

# EQUIPOS PUNTOS PJ G P S 1 Universidad San Martín 15 5 5 0 15:2 2 Universitario de Deportes 12 4 4 0 12:0 3 Alianza Lima 10 5 4 1 13:9 4 Atlético Atenea 10 4 3 1 11:4 5 Regatas Lima 7 4 2 2 9:6 6 Rebaza Acosta 6 4 2 2 8:8 7 Deportivo Soan 6 4 2 2 7:8 8 Olva Latino 6 5 2 3 7:9 9 Circolo Sportivo Italiano 5 5 2 3 7:11 10 Deportivo Wanka 3 5 1 4 4:12 11 Deportivo Géminis 1 4 0 4 3:12 12 Perú Sub 19 0 5 0 5 0:15

Resultados de la fecha 5 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

Circolo Sportivo Italiano 3-0 Perú Sub 19 (25-12, 25-13 y 25-19)

Deportivo Wanka 0-3 Olva Latino (22-25, 20-25 y 21-25)

Universidad San Martín 3-1 Alianza Lima (25-19, 25-21, 18-25 y 25-22)

Publicidad

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea | 14:15 horas

Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta | 16:30 horas

Universitario de Deportes vs. Regatas Lima | 18:30 horas

DATOS CLAVE