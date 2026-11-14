Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras el triunfo de Universidad San Martín ante Alianza Lima

La Universidad San Martín de Porres (USMP) logró un triunfazo para subirse a lo más alto de la tabla de posiciones de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Por la quinta fecha, este sábado 14 de noviembre, le propinó su primera derrota a Alianza Lima con su victoria 3-1. Universitario de Deportes lo puede superar este domingo.
El equipo de Martín Ambrosini dio una gran muestra de carácter y se llevó la victoria en el Polideportivo Luisa Fuentes. Fueron parciales por 25-19, 25-21, 18-25 y 25-22. Así, logró resistir el embate final de las ‘Íntimas’ para llevarse los tres puntos.
De esta manera, el conjunto dirigido por Alejandro Schneider tuvo su primera derrota, aunque su rendimiento durante la temporada no ha sido el mejor y continuarán las especulaciones y, sobre todo, las críticas.
Además del triunfo de USMP, este sábado hubo victorias de Circolo Sportivo Italiano ante la Sub 19 de Perú por 3-0 (25-12, 25-13 y 25-19) y de Olva Latino sobre Deportivo Wanka por 3-0 (25-22, 25-20 y 25-21).
Tabla de posiciones tras la fecha 5 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
|#
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|P
|S
|1
|Universidad San Martín
|15
|5
|5
|0
|15:2
|2
|Universitario de Deportes
|12
|4
|4
|0
|12:0
|3
|Alianza Lima
|10
|5
|4
|1
|13:9
|4
|Atlético Atenea
|10
|4
|3
|1
|11:4
|5
|Regatas Lima
|7
|4
|2
|2
|9:6
|6
|Rebaza Acosta
|6
|4
|2
|2
|8:8
|7
|Deportivo Soan
|6
|4
|2
|2
|7:8
|8
|Olva Latino
|6
|5
|2
|3
|7:9
|9
|Circolo Sportivo Italiano
|5
|5
|2
|3
|7:11
|10
|Deportivo Wanka
|3
|5
|1
|4
|4:12
|11
|Deportivo Géminis
|1
|4
|0
|4
|3:12
|12
|Perú Sub 19
|0
|5
|0
|5
|0:15
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Resultados de la fecha 5 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27
SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE
- Circolo Sportivo Italiano 3-0 Perú Sub 19 (25-12, 25-13 y 25-19)
- Deportivo Wanka 0-3 Olva Latino (22-25, 20-25 y 21-25)
- Universidad San Martín 3-1 Alianza Lima (25-19, 25-21, 18-25 y 25-22)
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea | 14:15 horas
- Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta | 16:30 horas
- Universitario de Deportes vs. Regatas Lima | 18:30 horas
DATOS CLAVE
- Universidad San Martín de Porres venció 3-1 a Alianza Lima el 14 de noviembre.
- USMP lidera la tabla con 15 puntos en la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
- Circolo Sportivo y Olva Latino ganaron sus partidos 3-0 en la quinta fecha.