El caso de Antony ha sido uno de los que ha sacudido el vestuario de Manchester United en los últimos días. El atacante ha estado en Brasil compareciendo ante la Justicia y el club ha tomado una nueva decisión con el regreso del futbolista a Reino Unido.

Antony ha estado en Brasil desde inicios de mes, cuando surgieron las acusaciones en su contra por presunta violencia doméstica. Manchester United anunció que este se mantendría apartado del equipo, aunque manteniendo la totalidad de su salario.

Hasta ahora, son 3 mujeres las que han acusado al jugador de la Canarinha por supuesta agresión. Las autoridades brasileñas han permitido al futbolista regresar a Reino Unido, donde también comparecerá ante la Greater Manchester. Antony ha mostrado total disposición para contestar a las preguntas.

“Antony está convencido de que no ha hecho nada malo y quiere sentarse con los agentes y dejar que le hagan preguntas. No tiene nada que ocultar y les entregará todo lo que quieran ver, incluido su teléfono móvil. Quiere ser exonerado lo antes posible para poder continuar con su carrera futbolística sin distracciones” dijo una fuente cercana al jugador al diario The Sun.

Se mantendrá apartado

El diario antes citado asegura que, pese a su regreso a Inglaterra con el visto bueno de las autoridades, el jugador se mantendrá apartado del equipo. Manchester United mantendrá a Antony con licencia hasta que cumpla con sus obligaciones con la policía.