A pesar de las grandes expectativas, el arranque de temporada está siendo decepcionante para Manchester United. En los primero cuatro partidos, los Diablos Rojos cosecharon dos triunfos y dos derrotas y la caída de este domingo ante Arsenal fue un cachetazo.

En conferencia de prensa, Erik Ten Hag estalló contra el arbitraje y también reveló por qué no fue convocado Sancho: “No seleccionamos a Jadon por su desempeño en los entrenamientos. Hay que alcanzar un cierto nivel todos los días en el Manchester United. Entonces para este juego no fue seleccionado“.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, el exjugador de Borussia Dortmund estalló con un mensaje en su cuenta de Twitter para responderle a su entrenador: “¡Por favor, no crean todo lo que leen! No permitiré que la gente diga cosas completamente falsas, me he portado muy bien en el entrenamiento esta semana“.

“Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré, ¡he sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo! Todo lo que quiero hacer es jugar al fútbol con una sonrisa en la cara y contribuir a mi equipo“, explicó Sancho, que había ingresado desde el banco en los tres partidos anteriores.

Y terminó: “Respeto todas las decisiones que toma el cuerpo técnico, juego con jugadores fantásticos y estoy agradecido de hacerlo, ya que sé que cada semana es un desafío. Seguiré luchando por este escudo pase lo que pase“.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Rasmus Højlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter de Milán) Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). En tanto, volvió de su préstamo Eric Bailly (Marsella).

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.