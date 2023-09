Una vez más nos encontramos con una dura sanción en la Premier League, y en este caso es con un futbolista que milita en la primera división del fútbol inglés, quien fue encontrado culpable de violar 375 veces el reglamento de la competición.

El jugador en cuestión es Harry Toffolo, lateral del Nottingham Forest. El futbolista de 28 años fue acusado en julio pasado de realizar apuestas deportivas que iban contra el reglamento de la Premier League.

Unos meses después, la FA finalmente lanzó un comunicado oficial informando la sanción que recibirá el jugador.

La sanción para Toffolo en la Premier League

Harry Toffolo admitió haber violado las reglas de apuestas de la FA entre enero del 2014 y marzo del 2017, y la Football Association informó que el futbolista tendrá una sanción de cinco meses fuera de las canchas.

No obstante, esta sanción no entrará en vigencia sino hasta el final de la temporada 2024/25. Es decir, Toffolo no podrá jugar desde el inicio de la 2025/26, por cinco meses. Además, fue multado con más de 20 mil libras.

El comunicado de la FA expresa lo siguiente:

“El jugador del Nottingham Forest, Harry Toffolo, ha recibido una suspensión de cinco meses, la cual será suspendida hasta el final de la temporada 2024/25 y una multa de 20,956.22 libras esterlinas por conductas inapropiadas en relación con nuestro reglamento de apuestas.

El defensor admitió haber violado la Regla E1(b) de la FA en 375 ocasiones entre el 22 de enero de 2014 y el 18 de marzo de 2017, y una Comisión Regulatoria independiente ha impuesto su sanción luego de una audiencia.“

Toffolo se suma a Ivan Toney, futbolista del Brentford, como el siguiente caso de impacto en cuanto a las sanciones que impone la FA contra los futbolistas que rompen las reglas de apuestas de la competición. Actualmente, Toney está completando una sanción de ocho meses, que lo tendrá sin jugar hasta el 2024.