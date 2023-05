El delantero de Brentford fue suspendido por ocho meses sin jugar al fútbol, por lo que no podrá ver actividad hasta enero de 2024.

Dentro de lo que es la temporada 2022-23 de la Premier League, uno de los varios equipos revelación que arrojó el campeonato es el Brentford. En lo que es su segunda campaña consecutiva en la máxima categoría y a falta de dos partidos por culminar, marchan novenos y con aspiraciones matemáticas de afrontar una Conference o Europa League.

Uno de los jugadores más destacados del plantel es Ivan Toney, actual tercer máximo goleador que posee la liga inglesa al totalizar 20 anotaciones con 4 asistencias, detrás de los artilleros más grandes como lo son Harry Kane (27) y Erling Haaland (37). Sin embargo, el jugador inglés enfrenta una polémica extrafutbolística.

Con 27 años, el atacante no podrá afrontar los dos duelos que quedan pendientes de disputa ante Tottenham y Manchester City, pero la razón no tiene vínculo con una lesión o un hecho meramente futbolístico. El delantero fue sancionado por ocho meses de inactividad a cargo de la FA (The Football Association).

¿Por qué Ivan Toney fue suspendido por ocho meses sin jugar al fútbol?

Ivan Toney fue suspendido por romper las normas relativas a las apuestas de la Federación Inglesa de Fútbol, lo que demandó una sanción de inactividad por ocho meses sin jugar al fútbol a nivel mundial, además una multa económica de 50.000 libras (62.000 dólares). Esto significa que si es fichado por un club de cualquier otro sitio tendrá que acarrear el castigo que le fue implementado.

Pero no solo eso, ya que también tendrá prohibido el regreso a los entrenamientos, tal como añade la FA en su comunicado. “Sus sanciones fueron impuestas posteriormente por una Comisión Reguladora independiente tras una audiencia personal. Se le permite volver a entrenar únicamente con su club durante los últimos cuatro meses de su suspensión a partir del 17 de septiembre de 2023″.

Esto significa que Toney no estará en las canchas hasta el día 16 de enero de 2024. Lo que quedará por resolver es si se mantendrá como jugador de Brentford, o si las "Abejas" lo transfieren a algunos de los varios pretendientes, que se replantearán ello a partir de su castigo: Manchester United y Chelsea.