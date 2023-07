A pesar de una floja campaña 2022/23 para el equipo en general, uno de los puntos altos del Tottenham fue Cristian ‘Cuti’ Romero, y se espera que el central argentino se convierta en el estandarte de la defensa de los Spurs.

Y parece que el propio Cuti lo tiene claro, ya que en una reciente entrevista con Football London reconoció su compromiso con el club. Allí dio a conocer incluso que recibió ofertas de otros equipos, y no se lo pensó dos veces antes de rechazarlas.

‘Cuti’ Romero quiere seguir en el Tottenham

“Cuando recibí ofertas de otros clubes para esta temporada dije que no, porque quiero tener mis mejores años aquí”, destacó el futbolista campeón del mundo con Argentina a finales del 2022. “Realmente me gusta la Premier League, realmente me gusta Tottenham y quiero estar aquí por muchos años más”, completó.

Además, destacó que esta listo para dar vuelta la página y mostrar una nueva cara del Tottenham en esta temporada que está por comenzar: “Si no sintiera la misma pasión, me iría del club. Obviamente no estoy contento con cómo terminó la última temporada, y soy el primero en levantar la mano y decir que no fue la mejor temporada.”

En la entrevista, el Cuti también destacó que la pasada temporada fue complicada por el quiebre de la relación entre Antonio Conte y su cuerpo técnico con todo el plantel. “Luego de ganar la Copa del Mundo, vine al Tottenham y el grupo estaba algo separado del entrenador, pero me siento responsable por la pobre temporada que tuvimos”, reconoció.

Ahora, con Ange Postecoglou al mando, el Tottenham se ve como un equipo nuevo, tal y como mostró en su primer amistoso ante West Ham United. Y así lo destacó Cuti: “el nuevo entrenador nos ha renovado la esperanza, el grupo se ve genial ahora mismo y trataremos de tener una buena temporada para llevar al Tottenham tan alto como sea posible.”