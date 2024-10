Polémica en la Premier League. El ex jugador del Manchester City Benjamín Mendy ha demandado al conjunto de Pep Guardiola por sumas cercanas a los 13 millones de euros en medio de lo que son sus primeros meses fuera de la denuncia por violación que recibiese el galo años atrás. Reclama grandes cantidades a los directivos del Etihad y confiesa que varios jugadores iban a sus fiestas en plena pandemia del Covid-19.

La historia la conocemos todos. Mendy era acusado hace años de diversas agresiones sexuales que terminaron con la suspensión de su sueldo en Manchester City hasta nuevas informaciones. La trama en la justicia terminó dando como vencedor al francés, quien ahora mismo y como relata en The Telegraph, reclama al equipo de la Premier grandes sumas de dinero que se le deben de dichos años. Confiesa que varios jugadores de Guardiola le ayudaron a sobrevivir en aquellos cursos.

“Varios jugadores del primer equipo del Manchester City, incluido el capitán del club, estuvieron presentes en las fiestas a las que asistí y organicé (con encuentros sexuales esporádicos)…Todos bebimos alcohol. Todos tuvimos relaciones casuales con mujeres. Todos incumplimos las restricciones por la COVID-19. Esto no excusa mi comportamiento, pero creo que es injusto que el Manchester City me señale como lo ha hecho. La diferencia entre mí y los demás jugadores del Manchester City es que yo fui el que fue acusado falsamente de violación y humillado públicamente”, declaraciones del ex lateral izquierdo del Mónaco para confirmar el inicio de una batalla legal para defender lo que se le debía y como comenta, su honor. No era el único de dichas polémicas.

Mendy pasó de ser un gran fichaje del Manchester City a un enemigo público en toda Europa. Los turbios testimonios que le apuntaban como un depredador sexual le dejaron sin el sueldo que debía mantener a su familia, así como con una condena social que reconoce en The Telegraph que sigue pagando. Nombra como en diversos artículos aparecían nombres como Jack Grealish, Kyle Walker, Riyad Mahrez, Raheem Sterling y John Stones en las fiestas donde se le señalaba como un monstruo. Estas ocurrieron durante la pandemia, pero indica Benjamín que solo él pagó los platos rotos.

Mendy era titular con Guardiola antes de las denuncias que empezaron en el 2021: IMAGO

“Luché para pagar la manutención de mi hijo, me sentí fatal. Raheem Sterling, Bernardo Silva y Riyad Mahrez me prestaron dinero para ayudarme a tratar de pagar mis honorarios legales y mantener a mi familia”, más extractos de la charla de Mendy en The Telegraph para reconocer la otra cara de todo lo comentado en prensa durante estos años. Confirma como ha empezado una demanda contra el club no solo por negarle su sueldo desde septiembre del 2021 al 2023 sino igualmente por el daño moral a su figura. En enero del año pasado fue absuelto de seis argos por violación y uno de agresión sexual.

El presente de Benjamín Mendy tras dejar Manchester City

30 años tiene el futbolista que ha regresado a su nación tras varios años plagado de encuentros policiales, tramas judiciales y decenas de problemas económicos. Lorient de Francia se ha convertido en su hogar a la espera de saber que ocurre con un juicio en el Reino Unido que desata la polémica sobre varios de los jugadores que todavía se encuentran en el equipo de Pep Guardiola.

Los números de Mendy en Manchester City

58 millones de euros pagaron desde el Etihad por sus servicios en el 2017 y en lo que era la suma de dinero más alto pagada por un defensor en la historia de este deporte. Cinco temporadas, 75 partidos, 2 goles y un total de 11 títulos más tarde, el jugador abandonó la disciplina skyblue tras conseguir la victoria en los tribunales. No olvidemos que fue campeón del Mundo con Francia en Rusia 2018.