Dónde ver EN VIVO Nottingham Forest vs. Arsenal por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. El Arsenal llega a Nottingham con la chance de meter presión en la punta, mientras el local necesita puntos con urgencia para despegarse de la parte baja de la tabla.
Para el Forest es una oportunidad de cortar una racha negativa ante un rival que pelea el torneo de otra manera. Para el Arsenal, en cambio, es una parada más en un calendario cargado que incluye compromisos europeos.
La actualidad de ambos equipos
El Nottingham Forest está 17° con apenas 5 puntos en 6 fechas y el nivel reciente no ayuda: cayó 1-3 como visitante ante el Palace y antes había perdido en casa frente al Coventry. La única alegría del tramo fue un triunfo 2-1 como visitante contra el Villa, pero la irregularidad es la marca de estos primeros meses.
El Arsenal, en cambio, es segundo con 15 unidades y atraviesa un buen momento de resultados: goleó 3-0 al Lille y después superó 2-1 al Leeds. Antes de esa seguidilla había sufrido una derrota contundente, 0-3 ante el Brighton, que sirve de recordatorio de que el equipo también tiene puntos flojos cuando baja la intensidad.
El historial entre Nottingham Forest y Arsenal
El historial entre ambos es amplio, con 100 antecedentes, y marca una ventaja clara para el Arsenal: 50 victorias contra 28 del Forest y 22 empates, con una diferencia de goles también favorable a los londinenses, 156 contra 107. En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa se empareja un poco: hubo dos igualdades sin goles y varios triunfos cómodos del Arsenal, como el 3-0 de 2025 o el 5-0 de 2022, que muestran que cuando el equipo londinense se impone, suele hacerlo con claridad.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|13/09/2025
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|26/02/2025
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|0-0
|Premier League
|23/11/2024
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|3-0
|Premier League
|30/01/2024
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-2
|Premier League
|12/08/2023
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|2-1
|Premier League
|20/05/2023
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|30/10/2022
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|09/01/2022
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|1-0
|FA Cup
|24/09/2019
|Arsenal vs. Nottingham Forest
|5-0
|League Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 09:30 hs
- Estados Unidos (ET): 11:30 hs
- Estados Unidos (PT): 08:30 hs
- Argentina: 12:30 hs
- Colombia: 10:30 hs
- Perú: 10:30 hs
- Chile: 12:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Leeds vs. Manchester United
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Brighton vs. Crystal Palace
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bournemouth vs. Sunderland
|Domingo 18 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Tottenham vs. Coventry
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 15 puntos en el torneo.