Dónde ver EN VIVO Nottingham Forest vs. Arsenal por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio City Ground, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. El Arsenal llega a Nottingham con la chance de meter presión en la punta, mientras el local necesita puntos con urgencia para despegarse de la parte baja de la tabla.

Para el Forest es una oportunidad de cortar una racha negativa ante un rival que pelea el torneo de otra manera. Para el Arsenal, en cambio, es una parada más en un calendario cargado que incluye compromisos europeos.

La actualidad de ambos equipos

El Nottingham Forest está 17° con apenas 5 puntos en 6 fechas y el nivel reciente no ayuda: cayó 1-3 como visitante ante el Palace y antes había perdido en casa frente al Coventry. La única alegría del tramo fue un triunfo 2-1 como visitante contra el Villa, pero la irregularidad es la marca de estos primeros meses.

El Arsenal, en cambio, es segundo con 15 unidades y atraviesa un buen momento de resultados: goleó 3-0 al Lille y después superó 2-1 al Leeds. Antes de esa seguidilla había sufrido una derrota contundente, 0-3 ante el Brighton, que sirve de recordatorio de que el equipo también tiene puntos flojos cuando baja la intensidad.

El historial entre Nottingham Forest y Arsenal

El historial entre ambos es amplio, con 100 antecedentes, y marca una ventaja clara para el Arsenal: 50 victorias contra 28 del Forest y 22 empates, con una diferencia de goles también favorable a los londinenses, 156 contra 107. En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa se empareja un poco: hubo dos igualdades sin goles y varios triunfos cómodos del Arsenal, como el 3-0 de 2025 o el 5-0 de 2022, que muestran que cuando el equipo londinense se impone, suele hacerlo con claridad.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2026 Nottingham Forest vs. Arsenal 0-0 Premier League 13/09/2025 Arsenal vs. Nottingham Forest 3-0 Premier League 26/02/2025 Nottingham Forest vs. Arsenal 0-0 Premier League 23/11/2024 Arsenal vs. Nottingham Forest 3-0 Premier League 30/01/2024 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-2 Premier League 12/08/2023 Arsenal vs. Nottingham Forest 2-1 Premier League 20/05/2023 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-0 Premier League 30/10/2022 Arsenal vs. Nottingham Forest 5-0 Premier League 09/01/2022 Nottingham Forest vs. Arsenal 1-0 FA Cup 24/09/2019 Arsenal vs. Nottingham Forest 5-0 League Cup

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Horario del partido

México (CDMX): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (ET): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (PT): 08:30 hs

08:30 hs Argentina: 12:30 hs

12:30 hs Colombia: 10:30 hs

10:30 hs Perú: 10:30 hs

10:30 hs Chile: 12:30 hs

12:30 hs España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Leeds vs. Manchester United Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Brighton vs. Crystal Palace Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Bournemouth vs. Sunderland Domingo 18 de octubre 07:00 10:00 15:00 Tottenham vs. Coventry Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis