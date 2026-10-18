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Dónde ver EN VIVO Nottingham Forest vs. Arsenal por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio City Ground, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Nottingham vs. Arsenal, Premier League
Nottingham vs. Arsenal, Premier League

Nottingham Forest recibe a Arsenal este domingo 18 de octubre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Estadio City Ground. El Arsenal llega a Nottingham con la chance de meter presión en la punta, mientras el local necesita puntos con urgencia para despegarse de la parte baja de la tabla.

Para el Forest es una oportunidad de cortar una racha negativa ante un rival que pelea el torneo de otra manera. Para el Arsenal, en cambio, es una parada más en un calendario cargado que incluye compromisos europeos.

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La actualidad de ambos equipos

El Nottingham Forest está 17° con apenas 5 puntos en 6 fechas y el nivel reciente no ayuda: cayó 1-3 como visitante ante el Palace y antes había perdido en casa frente al Coventry. La única alegría del tramo fue un triunfo 2-1 como visitante contra el Villa, pero la irregularidad es la marca de estos primeros meses.

El Arsenal, en cambio, es segundo con 15 unidades y atraviesa un buen momento de resultados: goleó 3-0 al Lille y después superó 2-1 al Leeds. Antes de esa seguidilla había sufrido una derrota contundente, 0-3 ante el Brighton, que sirve de recordatorio de que el equipo también tiene puntos flojos cuando baja la intensidad.

El historial entre Nottingham Forest y Arsenal

El historial entre ambos es amplio, con 100 antecedentes, y marca una ventaja clara para el Arsenal: 50 victorias contra 28 del Forest y 22 empates, con una diferencia de goles también favorable a los londinenses, 156 contra 107. En los cruces más recientes, sin embargo, la cosa se empareja un poco: hubo dos igualdades sin goles y varios triunfos cómodos del Arsenal, como el 3-0 de 2025 o el 5-0 de 2022, que muestran que cuando el equipo londinense se impone, suele hacerlo con claridad.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/01/2026Nottingham Forest vs. Arsenal0-0Premier League
13/09/2025Arsenal vs. Nottingham Forest3-0Premier League
26/02/2025Nottingham Forest vs. Arsenal0-0Premier League
23/11/2024Arsenal vs. Nottingham Forest3-0Premier League
30/01/2024Nottingham Forest vs. Arsenal1-2Premier League
12/08/2023Arsenal vs. Nottingham Forest2-1Premier League
20/05/2023Nottingham Forest vs. Arsenal1-0Premier League
30/10/2022Arsenal vs. Nottingham Forest5-0Premier League
09/01/2022Nottingham Forest vs. Arsenal1-0FA Cup
24/09/2019Arsenal vs. Nottingham Forest5-0League Cup

Horario del partido

  • México (CDMX): 09:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 11:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 08:30 hs
  • Argentina: 12:30 hs
  • Colombia: 10:30 hs
  • Perú: 10:30 hs
  • Chile: 12:30 hs
  • España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Leeds vs. Manchester UnitedDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Brighton vs. Crystal PalaceDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Bournemouth vs. SunderlandDomingo 18 de octubre07:0010:0015:00
Tottenham vs. CoventryLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Nottingham Forest y Arsenal se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Nottingham Forest suma 5 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 15 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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