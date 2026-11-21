Bournemouth recibe a Nottingham Forest este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 de México, 12:00 de Argentina, 16:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega envalentonado tras una racha que lo metió entre los puestos de arriba de la tabla, y quiere aprovechar la localía para seguir escalando. Nottingham Forest, en cambio, viene de dar un golpe grande y busca confirmar que no fue casualidad.
El partido mide a un equipo que pelea por meterse en zona de Europa contra otro que necesita puntos para despegar de la mitad de tabla para abajo. Son dos realidades distintas que se cruzan en un cruce que puede marcar el rumbo de ambos en las próximas semanas.
La actualidad de ambos equipos
Bournemouth atraviesa un gran momento. Ganó sus últimos tres partidos, incluyendo dos de visitante, y llega a este duelo como séptimo con 15 puntos en 10 fechas. La localía en el Vitality Stadium puede ser una ventaja extra para un equipo que viene mostrando solidez tanto de local como de visitante.
Nottingham Forest tuvo un cachetazo de autoridad hace poco más de una semana al vencer 3-1 a Manchester City como local, pero después no pudo sostener ese nivel: cayó con Brentford y antes había empatado con Ipswich. Está 16° con 9 unidades y necesita construir una racha más estable si quiere alejarse de la parte baja de la tabla.
El historial entre Bournemouth y Nottingham Forest
El historial favorece claramente a Bournemouth, que ganó 10 de los 23 enfrentamientos ante 4 de Nottingham Forest, con 9 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda: 35 contra 22 a su favor en todo el historial.
En los cruces más recientes hay paridad con algún golpe fuerte en el medio, como el 5-0 de enero de 2025, pero el empate 1-1 del último antecedente, en mayo pasado, deja ver que no siempre que se enfrentan hay un ganador claro.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|26/10/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|2-0
|Premier League
|25/01/2025
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|5-0
|Premier League
|17/08/2024
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-1
|Premier League
|04/02/2024
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|23/12/2023
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|21/01/2023
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-1
|Premier League
|03/09/2022
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|2-3
|Premier League
|03/05/2022
|Bournemouth vs. Nottingham Forest
|1-0
|Championship
|14/08/2021
|Nottingham Forest vs. Bournemouth
|1-2
|Championship
Horario del partido
- México (CDMX): 09:00 hs
- Estados Unidos (ET): 10:00 hs
- Estados Unidos (PT): 07:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Colombia: 10:00 hs
- Perú: 10:00 hs
- Chile: 12:00 hs
- España: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Man City vs. Fulham
|Sábado 21 de noviembre
|06:30
|09:30
|13:30
|Tottenham vs. Ipswich Town
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Coventry vs. Crystal Palace
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Chelsea vs. Leeds
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Aston Villa vs. Sunderland
|Sábado 21 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Newcastle vs. Arsenal
|Sábado 21 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Hull vs. Brighton
|Domingo 22 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Liverpool vs. Manchester United
|Domingo 22 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Brentford vs. Everton
|Lunes 23 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Bournemouth y Nottingham Forest se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bournemouth suma 15 puntos tras vencer a Ipswich, Sparta y Leeds.
- Nottingham Forest suma 9 puntos en el torneo.