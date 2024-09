El juicio contra Manchester City en la Premier League empieza a dejar conclusiones de peso. Por el Reino Unido ya hablan de una primera victoria del equipo de Pep Guardiola contra la patronal de certamen y a la espera de saber que ocurra con los 115 cargos que son estudiados por una comisión independiente. Atentos a inicios de 2025.

Todo parte por entender a contrademanda que Manchester City ha realizado contra la Premier League. En esta se juzgaba el carácter ilegal de las normas de Transacciones con Partes Asociadas o mejor dicho, contra los patrocinios que pueden firmar los clubes con empresas de la nacionalidad de propietarios. Para la Premier se trata de una estrategia para inflar presupuestos, para Etihad una simple alianza económica. Los skyblues demandaron que se les pongan trabas para firmar nuevos acuerdos con Emiratos y consideran que es un ataque a sus intereses.

La noticia pasa por entender como The Times afirma que Manchester City ha vencido a la comisión independiente de que estas normas deben ser revisadas. No olvidemos que por las actuales normas de Transacciones con Partes Asociadas clubes como Newcastle apenas tienen cercanía con Arabia Saudita para evitar sanciones. El equipo de Guardiola gana un asalto clave de cara al futuro de un juicio donde se estudia si el club inglés infló o no sus presupuestos con patrocinios ficticios que le permitieron fichar más y mejor en el mercado.

“Una victoria potencialmente significativa en su batalla legal con la Premier League…Se condena la ‘tiranía de la mayoría’ unas normas que, según él, han sido aprobadas por sus rivales para ahogar sus éxitos sobre el terreno de juego”, explica The Times sobre una postura del Manchester City que va contra 14 clubes que aprobaron ese reglamento de las Transacciones con Partes Asociadas. Liverpool, Manchester United o Arsenal lideran esa guerra en la sombra con Manchester City.

Primera victoria en el juicio ante la Premier para Manchester City de Guardiola: IMAGO

Hablamos de un hecho que puede ser clave. Los 115 cargos contra Manchester City reúnen diversos posibles delitos, pero parten todos de una base. Si el equipo de Guardiola logra demostrar que no hizo ficticios sus ingresos por patrocinios quedará exonerado. Un cambio en la norma de Transacciones con Partes Asociadas e permitirá justificar varios de los pagos desde Emiratos. Por Inglaterra entienden que es una victoria clave, así como que potenciará a los clubes estado en el Reino Unido.

¿Cuándo se sabrá si hay sanción al Manchester City?

Medios como The Times van al mes de enero del 2025. Los portales menos optimistas en este sentido como The Athletic apuntan concretamente a marzo o mayo. No olvidemos que si bien no existen apelaciones en el TAS, Manchester City puede pedir la revisión de una nueva comisión independiente sobre el veredicto final. En caso de sanción, esta va desde multas económicas, retirada de títulos o descensos.

Guardiola se va de Manchester City si hay sanciones

“Porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí. Me iré y ya no seremos amigos. Pongo mi cara porque os creo al 100% desde el primer día y por eso defiendo al club”, declaraciones puntuales del entrenador catalán sobre lo que ocurrirá al final de camino. Termina contrato en verano del 2025 con selecciones como Inglaterra más que pendientes de la trama.