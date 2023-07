Erik Ten Hag sigue tomando decisiones en un Manchester United donde Harry Maguire dejará de ser el capitán y donde por supuesto, hay efectos colaterales a dicha medida. Por el Reino Unido especulan con el futuro del defensor de 30 años y hablan de un rival directo de los Red Devils como su posible destino.

No fue un año sencillo para quien haya comandado la defensa de Old Trafford desde el 2019. La derrota en la titularidad a manos de sus compañeros, sumado a un estilo de Ten Hag que se aleja de sus principales condiciones y el éxito del Manchester United en la temporada general, primeros ítems para entender una decisión que mirará directamente al mercado de los mankunian. Maguire aceptó perder la cinta y dejó mensajes claros en sus medios sociales.

“Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta. Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete”, palabras del zaguero en sus redes sociales para mostrar una postura que puede derivar en cambios de escudo sobre el pecho.

¿Ficha por un rival directo?

Desde medios como The Sun o BBC especulan con las consecuencias de una medida de Erik Ten Hag que es seguida de cerca por diversos rivales del Manchester United. Maguire fue perdiendo terreno en un equipo con un estilo cada vez más ofensivo y donde se busca calidad en todas las filas. Verle en un oponente por las plazas de Champions, ni mucho menos descabellado.

Ambos portales apuntan al Chelsea de Mauricio Pochettino como ese equipo que analiza ofertar por los servicios de un defensor central que cuenta con cada vez menos espacio en Old Trafford. 50 millones de euros, el precio que se demanda en Carrington por un Harry Maguire que sigue en la casilla de venta en Manchester United. Aparecen también entidades como Inter de Milán, Al-Nassr y Al-Hilal entre los posibles interesados.