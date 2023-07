Estalló el caso Maguire: "Me informaron que ya no seré capitán"

La situación de Harry Maguire en Manchester United ha llegado a un punto de no retorno. Mientras el club le busca salida al futbolista en el mercado de pases, el DT de los Red Devils, Erik Ten Hag ha tomado la decisión de quitarle el brazalete de capitán al zaguero central. Así lo ha revelado el propio futbolista por medio de un comunicado en sus redes sociales.

Lo ocurrido con Harry Maguire desde su llegada a Manchester United ha sido realmente llamativo. Luego de convertirse en el defensor más caro de la historia en el año 2019 (87 millones de euros), el jugador se ve forzado a abandonar Old Trafford. Su rendimiento no ha sido el esperado y se ha convertido incluso en blanco de burlas.

Se sabe que los Red Devils buscan la salida del defensor y ya ejercen presión sobre Maguire para que evalúe sus ofertas. El entrenador, Erik Ten Hag ha comunicado al zaguero central una contundente decisión.

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Harry Maguire confirmó que ya no seguirá siendo el capitán de Manchester United. El inglés agradeció a los fanáticos por haberle confiado tal responsabilidad.

Comunicado del jugador

“Después de las conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dando todo cada vez que use la camiseta. Así que quería dar las gracias a los aficionados del Manchester United por todo su brillante apoyo mientras llevaba el brazalete” fueron las palabras del zaguero británico.

Maguire agradeció al club y los hinchas por la confianza. “Desde el día que asumí el cargo, hace tres años y medio, ha sido un gran privilegio dirigir al Manchester United y uno de los momentos de mayor orgullo de mi carrera hasta la fecha. Es uno de los mayores honores en el fútbol de clubes. Hice todo lo posible para ayudar al United a tener éxito, dentro y fuera del campo. Siempre estaré agradecido a Ole Gunnar Solskjaer por darme la responsabilidad primero y deseo que quienquiera que ahora la asuma tenga mucho éxito y cuente con todo mi apoyo“.

Manchester no regalará a Maguire

Si bien el club busca la salida de Harry Maguire en este mercado de pases, estos no tienen contemplado dejarlo salir por un monto bajo. Manchester Evening News reveló hace solo unos días que el club espera una oferta de al menos 58 millones de euros por la liberación del futbolista.