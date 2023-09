En el último mercado de transferencias, una de las novelas más largas fue la de Mohamed Salah con el Al-Ittihad de Arabia Saudita, quien llegó a ofrecerle hasta 215 millones de libras al Liverpool por el delantero egipcio.

Sin embargo, por pedido expreso de Jurgen Klopp, entrenador de los Reds, se rechazaron todas las propuestas por él. De esta manera, continuará liderando el ataque del equipo, al menos en este semestre.

Pero la película no terminó con el cierre del libro de pases: en las últimas horas, se volvió a vincular a Salah con la liga de Arabia Saudita, y hasta llegaron a decir que irá a ese fútbol en 2024.

¿Salah quería dejar Liverpool por el Al-Ittihad?

El delantero del West Ham Michail Antonio, en el podcast The Footballer’s Football, dejó declaraciones que sorprendieron a todos: “Salah no rechazó la oferta de Arabia Saudita, en absoluto. Tenía todo arreglado y el Liverpool le dijo que no se irá a ninguna parte“.

Luego, también declaró: “Para ser justos con él, no armó ningún escándalo y dejó que los Reds hicieron lo que estaban haciendo. Pero sé con certezas que estaba listo para irse a jugar a Arabia Saudita“.

¿Salah se irá a Arabia Saudita en 2024?

Estas declaraciones de Antonio alimentan aún más lo que ya se sabía: desde Arabia Saudita volverán a la carga por el delantero egipcio en enero de 2024, cuando vuelva a abrirse el mercado de pases.