Jack Wilshere se transformó rápidamente en una de las joyas de proyección del Arsenal FC. Con 10 temporadas en los ‘Gunners’, sumó 192 partidos y 13 goles. Además logró ganar dos FA Cup y dos Community Shield, transformándose en referente de la institución.

Sin embargo, las lesiones lo llevaron a retirarse en febrero del 2022. Por lo mismo, ya alejado de las canchas, decidió revelar un lamentable episodio que vivió cuando recién iniciaba su carrera como futbolista.

Esto ocurrió cuando recién debutaba con 16 años en el Arsenal que por ese entonces comandaba Arsene Wegner. En dicho encuentro válido por la Copa de la Liga, también conocida como Carabao Cup, cuando se enfrentó al Manchester City.

En dicho encuentro tuvo un partido aparte con el galés Craig Bellamy. “Jugué contra él teniendo solo 16 años. Fue horrible conmigo todo el partido“, confesó en el podcast ‘The George Groves Boxing Club‘.

El tema es que tras el pitazo final, ambos se encontraron y decidieron intercambiar sus camisetas. Lo que desencadenó en un hecho que marcó su carrera que recién iniciaba.

“Quería su camiseta. ‘¿Puedo tener tu camiseta?’, le pregunté. Él me la dio, yo le di la mía. Me despedí y cuando iba saliendo de la cancha me doy la vuelta, y me doy cuenta que ¡estaba limpiando sus zapatos con mi camiseta!“, lamentó Wilsheare dejando sorprendido a George Groves el conductor del programa.

“En ese City también estaba Carlos Tevez y Robinho. Era un equipo que le gustaba pelear. Eran terribles“, complementó Wilshere que actualmente esta a cargo de la sub 18 del Arsenal.