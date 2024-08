Hay preocupación en Manchester City. El propio Pep Guardiola ha venido reconociendo que la que de momento supone su última campaña en el Etihad está lejos de ser tan amable como en otros tiempos. Las tres derrotas de la pretemporada, la ausencia de fichajes, las posibles salidas de figuras como Kevin De Bruyne o Julian Álvarez y las molestias de Erling Haaland acompañan una gira que de momento prende alarmas.

Queda un amistoso frente a Chelsea de cara a romper con la racha de derrotas en Estados Unidos. Celtic, AC Milan y Barcelona han vencido a un equipo donde los resultados no preocupan tanto como las formas de estas o los rumores de mercado. Ederson gusta en Arabia Saudita y Guardiola ya le pidió rapidez para solucionar su futuro, Kevin De Bruyne y Julian Álvarez pasan por momentos de dudar en relación con seguir y apenas Savinho cuenta como fichaje en una plantilla con más de 65 partidos oficiales por delante.

“Nos hubiera gustado tener una preparación adecuada pero es imposible. Los jugadores tienen que descansar…Llegaremos tarde al inicio de temporada, pero no sólo contra Manchester United también contra el Chelsea y el Ipswich. Se trata de intentar no dejar pasar muchos puntos, intentar competir bien”, reflexionaba Guardiola tras la derrota ante Barcelona en penaltis. Manchester City no termina de carburar y en una semana define en Wembley el primer título de la temporada.

Una donde se defiende la Premier League. También una donde torneos locales como la Community Shield, Carabao Cup o FA Cup serán importantes pero también un punto de desgaste físico. La UEFA Champions League y el Mundial de Clubes a finales de curso por Estados Unidos prometen unos 12 meses donde la ausencia de caras nuevas y la posible marcha de tanto Pep como sus estrellas se encuentra presente en cada jornada. Quedan cuatro semanas para reforzar el equipo.

Julián Álvarez y Kevin De Bruyne no terminan de ser confirmados como parte del Manchester City 2024/2025: IMAGO

Así como para no perder más fichas. Julián Álvarez dejó declaraciones sobre su frustración de cara a no tener partidos de élite como titular. Kevin De Bruyne analiza si ha llegado la hora de tener un último gran contrato por Arabia Saudita. Ederson gusta en Riad y sobra dinero por ahí. Parece mentira, pero a 2 de agosto Manchester City supone uno de los clubes ingleses con más frentes abiertos y menos garantías en cuanto a la conformación de un plantel que una semana empieza la temporada con un derbi.

Haaland, al límite en agosto

“Tiene algunas molestias. No se siente bien. Hay algo que le preocupa. Tarde o temprano tendrá que dar un paso adelante, pero no se siente cómodo y no vale la pena arriesgarse porque perderlo durante tres semanas sería un problema”, más palabras de Pep en estos días sobre sus estrellas. No olvidemos que el noruego no tuvo actividad de Eurocopa durante todo el verano. Algo pasa en Manchester y a 7 días del inicio de la posible temporada final de Guardiola, quedan muchas preguntas en el aire.

Los resultados de Manchester City en pretemporada

Nueve goles en tres partidos han recibido los hombres de Guardiola. Una suma alarmante y que en la mejor liga del mundo se paga caro. 3-4 ante Celtic, 2-3 ante AC Milan y 2-2 (1-4) vs. Barcelona componen una gira por Estados Unidos que ha estado lejos de ser amable. Reinventarse ante la adversidad es el único camino para salir a flote.