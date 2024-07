Sigue adelante la pretemporada de Manchester City por Estados Unidos mientras Pep Guardiola vuelve a hablar del futuro. El ex entrenador del Barcelona o Bayern Múnich termina contrato en junio del 2025 mientras varios destinos miran de reojo a sus próximos pasos. El catalán no duda de lo que gustaría hacer cuando llegue el momento de decir adiós al Etihad. Se vienen meses que pueden ser más que emotivos.

Guardiola nunca lo ha negado. En el último tiempo Pep ha sido sincero sobre lo que espera de una carrera que no tiene pensando hoy alargar hasta sus 65 o 70 años. Se vienen de momento los últimos 12 meses de contrato con un Manchester City donde se trabaja de lleno para renovarle y sabiendo que el ex Barcelona desea algún día poder pasar a la dirección técnica en un Mundial, Copa América o Eurocopa de Naciones. Lo confesó nuevamente en las últimas horas por Estados Unidos.

El catalán no dudó a la de responder en rueda de prensa sobre si se veía en otro club cuando abandone Manchester City. Los tiros apuntan en otra dirección: “El éxito de los entrenadores depende de las cualidades de los clubes donde ellos están. Yo he estado en clubes extraordinarios y con jugadores de otro nivel. Es la razón por la cual hemos tenido el éxito que hemos tenido. Ya lo dije hace mucho tiempo pero no sé cuándo. No sé si será en 2, 4, u 8 años pero me gustaría entrenar a una selección en el futuro”.

“No sé cuándo podría ocurrir. Nunca pensé que entrenaría al Barcelona o al Bayern de Múnich en la Bundesliga. Jamás pensé que iría a Inglaterra y luego ocurrió. Todo lo que pase bienvenido sea y si no ocurre no hay problema. Si no pasa no tiene que pasar, no me pongo expectativas en este sentido”, más reflexiones de un Pep Guardiola que nuevamente vuelve a poner el foco en el mundo de las naciones. Meses atrás para ESPN Brasil habló de ese deseo mientras combinados como la Verdeamarelha o Inglaterra atraviesan crisis con pocos precedentes a corto plazo en sus planteles.

Guardiola no ha negado que podemos estar ante su último año en Manchester City: IMAGO

Otra arista clave en esta trama será saber que ocurre con el juicio del Manchester City. Recordemos que los skyblue se encuentran acusados de haber incumplido de manera consiente hasta 115 normas del Fair Play de la Premier League. Los posibles castigos van hasta la salida del fútbol profesional en el peor de los escenarios y en el mejor de estos una multa económica. Guardiola ya dijo hace un par de años que: “Si me mintieron en el club seré el primero en irme. Confío en lo que me dicen por el club”.

Malos resultados en Manchester City

Estamos en pretemporada por supuesto, pero de momento el campeón de la Premier no termina de agarrar velocidad crucero en cuanto a rendimiento se refiere. Las derrotas por 3-4 ante Celtic y el 2-3 ante AC Milan generan dudas en la prensa británica. Se viene Barcelona el martes, Chelsea a finales de semana y el sábado 10 de agosto, el primer desafío del curso ante Manchester United por la Community Shield.

Ederson niega su choque con Stefan Ortega

The Athletic aseguró que el brasileño se sintió celoso de los elogios de Guardiola a Ortega tras su final de temporada. Seris el motivo por el cual Ederson puja para dejar Manchester City por Arabia Saudita. El jugador negó todo en las últimas horas: “Aclarar que la nota publicada ayer por The Athletic se refiere a si mi supuesto descontento con un compañero. Es completamente falso”.