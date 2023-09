Manchester United respira por estas horas gracias a un 3-0 ante Crystal Palace por la Carabao Cup que sirve para olvidar por un rato la trama formada por esa lucha Erik Ten Hag vs. Jadon Sancho que ha sacudido Carrington. Las últimas informaciones apuntan a un Borussia Dortmund que se niega a fichar al inglés por un singular motivo.

BILD es quien reporta como por el Signal Iduana Park ya han recibido sondeos para buscar el retorno de un futbolista que nunca pudo brillar en Old Trafford como lo hiciese en Dortmund. Sancho, quien no olvidemos llegó a disputar más de 137 partidos en sus cuatro años por Westfalia antes de llegar al United por 85 millones de libras, no tiene las puertas de su ex club abiertas mientras Ten Hag ignora hablar sobre su disputa.

“No comento sobre jugadores no disponibles; repito, no comento…No lo sé, depende de él. No comento sobre jugadores no disponibles”, palabras del neerlandés tras la victoria de anoche y luego de que se filtrase como Sancho no puede a 27 de septiembre entrenarse con sus compañeros o utilizar la piscina del club gracias a sus comentarios sobre el DT. Se busca una venta y Dortmund de momento, no será una aliado más.

Insólitos motivos

¿Falta de rendimiento? ¿Edad? ¿Cuestiones deportivas? ¿Vida nocturna? No, desde BILD confirman que Borussia Dortmund no pujará por Jadon Sancho gracias a su recuerdo sobre como descansa el inglés. Se le acusa por Alemania de no dormir lo suficiente para un deportista de élite, de no ser un profesional íntegro y de pasar las noches junto a videojuegos durante largas horas.

Una situación que ya le valió críticas en el pasado y que no es nueva en este juego. Figuras como Mesut Özil ya fueron acusados del mismo mal para la práctica deportiva mientras se encontraba en Arsenal. Correcto, Jadon Sancho no volverá de momento a entrenarse en Manchester United o a jugar en Borussia Dortmund gracias a su ‘adicción’ a los videojuegos.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester United?

Tras vencer a Crystal Palace, Manchester United tendrá otro duelo ante el equipo de Londres y en Old Trafford. El sábado 30 jugarán por la séptima fecha de la Premier League con el objetivo de asentarse como equipo de UEFA Champions League.