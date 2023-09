Manchester United vive algunas de las horas más difíciles desde la llegada de un Erik Ten Hag que anoche cerraba la puerta a la palabra de crisis mientras un contundente rumor se tomaba redes y medios. Acusaron a Lisandro Martínez de hacer parte de una supuesta pelea tras la derrota ante Brighton y a solo unas horas de enfrentar al Bayern Múnich por la UEFA Champions League. Esto dicen a Bolavip.

La caída por 1-3 en Old Trafford y ante Brighton mostró los problemas de una entidad que vuelve a situarse en el ojo del huracán tanto dentro como fuera del césped. La tercera derrota de la temporada levantó todo tipo de rumores, que como el publicado en The Sun horas atrás, relacionaban a Lisandro Martínez con una supuesta pelea tras el duelo ante los Seagulls. La realidad es más bien otra.

“El capitán Bruno Fernandes confrontó con su compañero Scott McTominay tras la tercera derrota del United en cuatro partidos. Por su parte, los centrales Lisandro Martínez y Victor Lindelof también se pelearon entre ellos tras una pésima actuación defensiva”, dice el artículo web publicado por los periodistas Neil Custis y Richard Moriarty en Reino Unido.

Ni pelea o fractura

Tal y como adelantasen medios como Daily Mail o Fabrizio Romano en una información que ha podido confirmar Bolavip, la realidad es que Lisandro Martínez no estuvo inmerso en ninguna pelea o disputa junto a sus compañeros tras una derrota que por supuesto genera tensión en Old Trafford, más no roces que vayan más allá de lo deportivo. Niegan a Bolavip que el ex Ajax o Defensa haya terminado con Lindelof en los términos publicados horas atrás.

El argentino se encuentra más que integrado enunaentidaddonde su fichaje fue clave para volver a meter en los Red Devils en la Liga de Campeones en un hecho que ha derivado que en que Licha se gane el cariño de trabajadores, aficionados y cuerpo técnico (al que conoce del Ajax). Hoy y ante Bayern Múnich por el Allianz Arena, Manchester United apunta a volver a ser dirigido en la saga por un Lisandro Martínez al que desmarcan a Bolavip de todas las polémicas publicadas horas atrás.

La formación de Manchester United versus Bayern Múnich

La probable formación para enfrentar al Bayern sería con Onana en el arco; Reguilon, Lindelof, Martínez y Dalot en defensa; Casemiro, Eriksen y Fernandes el trío en el mediocampo; mientras que en el ataque jugarían Garnacho, Hojlund y Rashford.