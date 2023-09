“Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso”, así define la RAE una palabra crisis que se ha tomado al Manchester United de arriba abajo. Las últimas derrotas de los Red Devils, desglosadas por una prensa inglesa que habla de fracturas, dudas y de un vestuario que por primera vez mira a Erik Ten Hag con dudas en sus decisiones.

La caída por 4-3 en Múnich y ante Bayern escondió una superioridad abismal entre ambos equipos. Los errores de Andre Onana, sumado a hitos como que por primera vez en 40 años Manchester United recibe en tres encuentros consecutivos rachas de hasta tres goles, se hacen claves para entender un proyecto que no termina de arrancar y que por encima de todo, mira al futuro con dudas.

Daily Mail y The Athletic hablan de un Ten Hag que debe asumir responsabilidades para controlar a un vestuario que duda de sus decisiones. Todo parte de la medida de no renovar a un David De Gea que afirman llegó a firmar su nuevo vínculo y que este se cayó por la postura del DT de contar con Onana. El neerlandés cambio de portero, este no da garantías a sus defensores y episodios de supuestas peleas ya se toman Old Trafford. Siguen negando a Bolavip que Lisandro Martínez haya participado en estas.

Vestuario roto

El Mail sentencia que los principales referentes del plantel todavía están enfadadas por el trato que recibió David de Gea antes de su salida de Old Trafford. No entendieron los motivos de dicha medida, tampoco la llegada de Onana y los resultados no terminan de llegar a un feudo que ve amenaza su presencia en Europa la próxima temporada. Algo ocurre y la no venta del club por supuesto, está lejos de ayudar.

Los 14 goles recibidos por el ex Ajax, Barcelona o Inter reflejan una fragilidad defensiva que se ha trasmitido en cada rama de la entidad y que hace que era Ten Hag empiece a ser cuestionada desde adentro. No se habla todavía de despidos ni mucho menos, más si de una fractura interna y un enojo que refleja la actualidad de un gigante acostumbrado a los segundos planos en la última década.

“Tenemos que sufrir y sacrificarnos en estas situaciones y, cuando lo hagamos, vamos a poder ganar partidos. Como dije antes, estoy decepcionado, porque tendríamos que haber permanecido en el juego. Cuando metes tres goles en Múnich, creo que al menos tienes que sumar un punto”, las palabras de un Ten Hag que se juega mucho este fin de semana ante Burnley como visitante. Old Trafford, en crisis interna desde la salida de David De Gea.

La formación de Manchester United versus Burnley

La probable formación para enfrentar a Burnley sería con Onana en el arco; Dalot, Lindelöf, Martinez y Reguilón en defensa; Casemiro y Eriksen en el eje del mediocampo; mientras que, por delante, estarán Garnacho, Bruno Fernandes y Rashford, para dejar como único centrodelantero a Hojlund.