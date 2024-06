La guerra legal entre el equipo de Guardiola con la Premier por la causa de las 115 infracciones no es el único punto de choque entre Manchester City con la FA. FIFA, atenta a otra.

Manchester City y la Premier League se han declarado la guerra formalmente. La informaciones de las últimas horas apuntan a una contrademanda del equipo de Pep Guardiola contra el regidor del fútbol inglés. Todo ello en medio de la investigación por un total de hasta 115 posibles infracciones. Más allá de toda la disputa legal que se viene entre ambas partes, desde Inglaterra también apuntan una nueva disidencia entre el vigente campeón del certamen con la federación británica alrededor de cuestiones que incumben a FIFA.

La Premier League ha supuesto junto a LaLiga española uno de los mayores enemigos del nuevo formato del Mundial de Clubes. El certamen que tendrá lugar por Estados Unidos en verano del 2025 no deja de recibir críticas alrededor de su calendario. Igualmente de como afectará el físico de los jugadores en una temporada donde diversos protagonistas podrían llegar a contar hasta con 70 u 80 partidos oficiales en sus piernas. La Premier anunció medidas contra el certamen en caso de que no cambien diversas cuestiones. Es ahí donde llegan las diferencias con Manchester City.

The Sun afirma que los miembros del famoso Big Six y comandamos por encima de todo por tanto Manchester City como Chelsea no manejan la misma interpretación de los hechos que la Premier. Mientras desde la liga inglesa se pretende terminar con un formato al que acusan de dañar el físico de sus jugadores, los dos clubes mencionados liderarían una campaña por parte de los gigantes del Reino Unido para buscar participar en el certamen y aprovecharse de los beneficios económicos que estos tendrían. FIFA, al tanto de todo.

“Todos queremos un pedazo de esos 600 millones de libras”. Es la frase con la cual el rotativo británico resume la postura del equipo de Pep Guardiola alrededor del certamen. Sería el mismo de otros cinco clubes que ni mucho menos ven como negativo la extensión del calendario para sus futbolistas cada cuatro años. Se espera que tanto la Premier League como LaLiga española puedan mantener reuniones con FIFA a lo largo de las próximas semanas y que en caso de que no exista consenso alrededor del nuevo torneo la cosa pueda pasar a manos de abogados.

El Mundial de Clubes, nuevo punto de choque entre Premier League y Manchester City: IMAGO

Manchester City y la Premier League vuelven a mostrarse como rivales alrededor. La interpretación que hacen del negocio que rodea a ambos entes. La investigación por 115 posibles violaciones a los reglamentos del torneo ya no es el único punto de disidencia entre dos marcas a nivel mundial enfrentadas desde hace varios meses a nivel legal y que se espera que para agosto del 2025 tengan conclusiones judiciales En este sentido. El Mundial de Clubes, una división de opiniones a nivel global.

¿Por qué demandó Manchester City a la Premier?

La primera vertiente de dicha demanda pasa por buscar una recompensa a nivel económica como de imagen y por entender que el Manchester City se ha visto perjudicado gracias a la demanda realizada por parte del máximo ente del fútbol inglés. El segundo objetivo de la decisión del vigente campeón de la Premier pasa por terminar con las normas que impiden con una mayor inversión económica en los clubes más importantes del torneo.

Las fechas del Mundial de Clubes del 2025

Desde el domingo 15 de junio al domingo 13 de julio del 2025 se encuentra pactado el nuevo torneo de clubes Intercontinental pactado por FIFA y que ya tuviese sus orígenes en el 2019 cuando solamente la pandemia impidió su primera edición por China. A lo largo de los próximos meses terminará de definirse si puede o no ser una realidad.