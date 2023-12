Costó más de 140 millones de euros y tiene la crítica de hinchas y prensa en Inglaterra, pero Moisés Caicedo ha decidido romper el silencio sobre los señalamientos por su rendimiento además de explicar porqué eligió al Chelsea por sobre el Liverpool.

“Quería venir a Chelsea, porque me habían demostrado que de verdad me querían. Fue algo muy lindo para decidirme muy rápido y decir que sí“, contestó en charlas con Telemundo. Este martes se hicieron virales las palabras de Jurgen Klopp al ecuatoriano por rechazar al Liverpool.

“Pochettino habla mi idioma y por eso la relación es más fácil. Hay una buena relación y eso lo hizo más fácil para decidir por Chelsea”, contestó sobre como el DT argentino también inclinó la balanza en la decisión del ex Brighton.

Sobre cómo es su entrenador: “Está pendiente de nosotros, especialmente yo. Fui de los últimos en llegar. Me ha protegido y es algo que lo valoro. Hace que todos los jugadores se sientan bien y podamos demostrar todo en cancha”.

Moisés Caicedo responde las críticas y las palabras de Jurgen Klopp

“En tan poco tiempo he tenido éxito. Ahora que no están dándose las cosas, estoy seguro que va a volver ese Moisés que va a volver a triunfar y que va a dar alegrías al Chelsea”, dijo reconociendo que el club no pasa por un buen momento.

“Las personas que te elogian son las que luego te critican. Sabía que un momento así vendría y por eso tuve que estar mentalmente fuerte”, amplió sobre cómo toma este mal momento.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en el Chelsea

Moisés Caicedo lleva 17 partidos en el Chelsea de Inglaterra en la presente temporada, ha sido titular en 13 de ellos. El Chelsea en lo colectivo no levanta y está 12do en la tabla de la Premier League.