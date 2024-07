El clima en el Chelsea ya se sabe que no es el mejor y no es justamente por sus últimas dos decepcionantes temporadas (por segunda campaña consecutiva no disputará la UEFA Champions League. Es más, ni siquiera disputará la Europa League, apenas la Conference League), sino por una cuestión absolutamente extradeportiva.

Resulta que varios futbolistas de descendencia africana se molestaron con Enzo Fernández por el canto ofensivo que los jugadores de la Selección Argentina le dedicaron a Francia en el festejo de la obtención de la Copa América y que involuntariamente el mediocampista divulgó a través de una transmisión en vivo que estaba haciendo con su cuenta de Instagram.

Así, el vestuario de The Blues quedó totalmente dividido a la espera de ver cómo sigue esta historia, cuando el próximo lunes 29 de julio el ex River Plate se deba presentar en la concentración del plantel en los Estados Unidos -en donde se encuentra realizando la pretemporada- para conversar con sus compañeros. O aceptan las disculpas o estalla todo por el aire. Por como fueron estos días, no habrá grises.

Y en sintonía con el río revuelto, en el primer partido de la gira que el Chelsea está realizando por Norteamérica casi terminan a las trompadas. Sí, parece que los muchachos del elenco británico le tienen alergia a la armonía. Fue cuando tan solo se disputaban dos minutos del encuentro que pautaron con el Wrexham de Gales en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

La escena surrealista en el partidos amistoso Chelsea vs. Wrexham.

En ese instante, James McClean, delantero del elenco galés, llegó a destiempo y chocó a Levi Colwill que lo interpretó como una agresión. Su reacción fue encararlo y enseguida arrancaron los manotazos. El episodio elevó a semejante temperatura que miembros de ambas parcialidades debieron intervenir para separarlos. Luego el partido continuó y se jugó con total normalidad conformando un marcador que finalizó 2 a 2.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, dio por terminado el asunto ‘Enzo Fernández’

En la previa del partido con el Wrexham, Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, quiso dar por terminado el conflicto que se le desató en el plantel con la transmisión en vivo que hizo Enzo Fernández con los jugadores de la Selección Argentina. “No creo que haya problemas con Enzo cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo y ya está todo claro. Está todo aclarado por el lado del jugador y por el lado del club. Así que ya está. Enzo se ha disculpado y ya no hay ningún problema”, apuntó el italiano.

El cronograma del Chelsea en la pretemporada por los Estados Unidos

El Chelsea, tras el 2 a 2 con el Wrexham, se volverá a presentar dentro de lo que es su preparación para la temporada 2024/2025 este sábado 27 de julio ante el Celtic. Luego, chocará con las Águilas del América el jueves primero de agosto, con el Manchester City el sábado 3, con el Real Madrid el miércoles 7 y con el Inter de Milán, en el cierre de la gira por Norteamérica, el domingo 11.