Cinco entrenadores desde 2022. Eso tendrá Chelsea cuando se anuncie el reemplazo de Mauricio Pochettino. La salida del argentino sigue siendo noticia en un Reino Unido donde alucinan con la inestabilidad que se ha tomado el oeste de Londres. Todd Boehly y Roman Abramovic, responsables de una política de contrataciones o despidos que se ha llevado por delante a nombres como Carlo Ancelotti o José Mourinho. Trece DTs en apenas quince años.

La marcha del argentino se da por una diferencia filosófica. Es la información de The Telegraph sobre un huracán desatado en la capital inglesa sobre un equipo que había levantado con el argentino en los últimos meses. Si solo tomamos el 2024 Chelsea sería cuarto en una Premier donde ser entrenador de los blues es un trabajo de alto riesgo. Repasamos todos los entrenadores que se han ido desde el 2009. ¿Quién agarra este fierro caliente?

Carlo Ancelotti empieza esta historia. Desde el 2009 hasta el 2011 el italiano comandó un equipo plagado de estrellas y que se levaría algunos títulos locales. 109 partidos después, el ahora capitán de barco de Real Madrid dejaba la entidad para empezar un circulo más que curioso. Solo hasta el 2013 pasaron por ese banco de suplentes nombres como Andre Villas Boas (apenas 40 partidos), Roberto Di Matteo (42 duelos con una Champions incluida) y Rafa Benítez. El español, con solo 48 presentaciones, fue el último DT en perder una final del Mundial de Clubes ante un equipo CONMEBOL gracias la victoria de Corinthians en Japón por 2012.

Llegaría un nuevo ciclo de dos años. José Mourinho volvía a casa para ganar la Premier en el 2015 y para otros 136 partidos que terminarían en un despido del luso en diciembre del 2015. Tomó las riendas Guus Hiddink como interino durante 27 presentaciones y antes de que en 2016 llegase la hora de Antonio Conte. El italiano duró hasta el 2018, ganó la última liga del club y luego de sus 106 batallas ningún entrenador ha vuelto a durar 24 meses al frente de Stamford Bridge. Han pasado seis temporadas desde entonces.

Ancelotti y Mourinho durante un Chelsea vs. Inter de Milán en 2010: IMAGO

Maurizio Sarri (verano 2018-verano 2019). Frank Lampard (verano 2019-enero 2021). Thomas Tuchel (enero 2021-septiembre 2022). Es la última hoja de ruta en esta historia donde el alemán ganó Supercopa de Europa, otra Champions y un Mundial de Clubes. Su salida desencadenó una hecatombe que con el cambio de dirigencia, nunca pudo traer estabilidad al oeste de Londres. Desde el septiembre previo a Qatar 2022 pasarán cinco DTs por The Bridge. Graham Potter, después de pagar varios millones al Brighton, Bruno Saltor y finalmente Pochettino, el final del camino.

Casi 200 millones en indemnizaciones

Roman Abramovic se dejó según reportes un total de 125 millones en este sentido. Todo ello hasta su marcha del club en el 2022 y con el conflicto al Este de Europa como detonante. Solo en un par de años al frente del Chelsea, Todd Boehly ya roza los 59. 184 millones de euros solo en despedir entrenadores.

Tuchel y Conte, parte de esos casi 200 millones en indemnizaciones que ha pagado Chelsea: IMAGO

¿Quién reemplaza a Pochettino?

The Telegraph, The Athletic o Daily Mail hablan de una lista conformada lentamente. No se descartan más nombres, pero todo apunta en dirección a hojas de vida como las de Enzo Maresca (Leicester), Roberto De Zerbi, Hansi Flick, Thomas Tuchel, Michel del Girona y hasta José Mourinho.