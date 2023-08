Polémica decisión: Cuti Romero puso la mano ante el disparo de Garnacho pero el VAR no vio nada

Tottenham Hotspur y Manchester United protagonizan el partido más destacado de la segunda fecha de la Premier League y no lo hace sin polémica, ya que antes de la media hora el VAR tuvo que intervenir en una jugada con Cuti Romero y Garnacho como protagonistas.

El extremo del United encontró un espacio para disparar de cara al arco, pero su tiro rebotó en la humanidad del defensor de la Selección Argentina. Sin embargo, la polémica surgió al revisar la jugada.

Como se pudo apreciar en las imágenes del VAR, el tiro de Garnacho pegó en la mano del Cuti, la cual no se encontraba pegada al cuerpo. No obstante, el cuerpo arbitral no consideró que fuera suficiente para otorgar un penal.

La mano del Cuti Romero

La jugada es, cuanto menos dudosa, puesto que el defensor expande su físico con la mano ubicada en ese lugar, aunque para el VAR no hubo que cambiar la decisión del árbitro de encuentro y todo terminó en corner favorable a los diablos rojos.